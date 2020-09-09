«مباشر إنترناشيونال» تتلقى الاكتتاب في صندوق أزيموت للدخل الثابت أون لاين

كشف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية إن شركته تعاقدت مع شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار الأخيرة للدخل الثابت اون لاين.

صندوق أزيموت للدخل الثابت يتم إطلاقه أكتوبر القادم

وقال رشاد في مؤتمر صحفي عقدته الشركة مساء الأربعاء عبر تطبيق زووم إن شركته ستطلق خدمة والاكتتاب وشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار أون لاين، وأن صندوق أزيموت للدخل الثابت سيتم إطلاقه شهر أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن أزيموت مصر أول شركة تتعاقد معها مباشر عقب إطلاقها خدمة الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار أون لاين، والتي حصلت على رخصتها مؤخرا من هيئة الرقابة المالية.

وكشف رشاد أيضا إلى أن مباشر بصدد التعاقد مع شركة أخرى تدير صندوق عقاري لتلقي الاكتتاب في وثائق الصندوق عقب إطلاقه في السوق.