مباشر: إضافة سهمي ريماس وبولفارا لإيجي اكس 70 مفاجئ

أسماء السيدقالت بحوث "مباشر" إن قرار البورصة المصرية بإضافة سهمي "العربية للخزف سيراميكا –ريماس" و "العربية بولفارا للغزل والنسيج" للمؤشر السبعيني ، "مُفاجئ" بسبب الانخفاض الشديد في سيولة السهمين.وأشارت في مذكرتها البحثية، أنه من بين الـ 18 سهماً التي توقعت إضافتها لمكونات المؤشر السبعيني،

أسماء السيد

قالت بحوث “مباشر” إن قرار البورصة المصرية بإضافة سهمي “العربية للخزف سيراميكا –ريماس” و “العربية بولفارا للغزل والنسيج” للمؤشر السبعيني ، “مُفاجئ” بسبب الانخفاض الشديد في سيولة السهمين.

وأشارت في مذكرتها البحثية، أنه من بين الـ 18 سهماً التي توقعت إضافتها لمكونات المؤشر السبعيني، هناك 3 أسهم خالفت التوقعات وهي الإسكندرية لتداول الحاويات والدلتا للسكر وبنك قطر الوطنى الأهلى – مصر.

وأضافت “مباشر، أنه من بين الـ 18 سهماً التي توقعت استبعادها، بقيت أربعة أسهم بالمؤشر ولم يتم استبعادها وهم القاهرة للاستثمارات والتنمية و مينا للإستثمار السياحي والنعيم القابضة للاستثمارات و النصر للملابس والمنسوجات – كابو.

وعلى صعيد المؤشر الثلاثيني، أشارت “مباشر” إلي التغيرات التى اجرتها البورصة جاءت متطابقه تماما مع توقعاتها .

وأضافت أن الأسهم التى تم إضافتها وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية ، والصناعات الكيماوية المصرية ، والمالية والصناعية المصرية ، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، سوف تصبح جميعها جزءاً من شركات المؤشر بوزن إجمالي قدره 3.53% بناءً على أسعار الأمس .

وتابعت : وفي الوقت نفسه فإن الأسهم الأربعة التي تم استبعادها من الثلاثيني وهي جريدي أجريكول وجهينة للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون لميتد، وجي بي أوتو والتى سيتم إضافتها للمؤشر السبعيني بوزن إجمالي قدره %6.67 .

وشهدت المؤشرات خلال فترة المراجعة الدورية التى تُجريها البورصة عدداً من التغييرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 أربع شركات في مقابل دخول أربع شركات جديدة.



كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 استبعاد 9 شركات، فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 17 شركة، انضمت 4 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 13 شركة مقابل انضمام 13 شركة جديدة للمؤشر.

في حين لم يشهد مؤشر النيل Nile Index تغييراً في الشركات المكونة له، ليظل عدد الشركات بالمؤشر 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.

ويتم العمل بالمؤشرات وفقا للمكونات والأوزان الجديدة اعتبارا من جلسة الثلاثاء الأول من أغسطس 2017



