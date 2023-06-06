 «مباشر»: أنباء الاستحواذ على شركة «مصر الجديدة» تُعيد تسعير أسهم قطاع العقارات

أفادت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، بأنه حال حدوث أي صفقة فعلية على شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، وفقًا للأنباء التي ترددت في السوق، فإن ذلك يضع باقي أسهم القطاع العقاري في عملية إعادة تسعير .

وترددت أنباء مساء أمس عن تلقى شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عرضا سعوديا رسميا للاستحواذ بقيمة 400 مليون دولار، فيما أفصحت الشركة اليوم في بيان للبورصة المصرية، عدم تلقيها أي عروض رسمية بهذا الشأن حتى تاريخيه.

وأكدت الشركة في بيانها المرسل للبورصة المصرية، موافاة إدارة البورصة حال تلقيها أي عروض.

وأوضحت أنه بناء على قيمة العرض وفقًا للأنباء المترددة فإن الشركة تُقيم بنحو 17.6 مليار جنيه ما يعني 13.2 جنيه للسهم الواحد، بمعدل عائد متوقع 26% عن سعر إغلاق أمس .

جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان، حققت خلال الربع الثالث من العام المالي 2022-2023، نموا في صافي الأرباح بنحو 512%، لتصل إلى 19.41 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 3.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارتفع إجمالي مبيعات مصر الجديدة للإسكان إلى 90.91 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022، بنسبة نمو 43% .