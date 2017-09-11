مبارتان فقط عقوبة حكم لقاء الأهلي وطلائع الجيش

على المصرى علمت "المال" من مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الجبلاية، أنه لا صحة للأنباء المتداولة على المواقع الأخبارية والرياضية، عن إيقاف أحمد حمدى حكم لقاء الأهلى وطلائع الجيش، لأجل غير مسمى، وعدم إدارته لقاءات أخرى فى الدورى الممتاز، والأ

على المصرى

علمت “المال” من مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الجبلاية، أنه لا صحة للأنباء المتداولة على المواقع الأخبارية والرياضية، عن إيقاف أحمد حمدى حكم لقاء الأهلى وطلائع الجيش، لأجل غير مسمى، وعدم إدارته لقاءات أخرى فى الدورى الممتاز، والأكتفاء بدورى الدرجة الثانية.

وكشف المصدر، أن هناك نية لدى اللجنة، لمعاقبة الحكم الشاب، بالإيقاف عن إدارة اللقاءات فى الدورى الممتاز لمدة جولتين، لافتًا إلى أن مدة الإيقاف تتحدد خلال اجتماع اللجنة المقبلة، ولن يتم الإعلان عن عقوبة الحكم في وسائل الإعلام، حفاظًا على هيبته.

وكانت مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت أمس الأحد، على ستاد السلام، وأنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قد شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، من الحكم الصاعد، أبرزها عدم أحتساب ركلة جزاء صحيحة لعبدالله السعيد فى الشوط الأول.