مباراتان فى انطلاقة الجولة الثانية للدورى

على المصرى تنطلق الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز، فى نسخته رقم 59، اليوم الخميس، فى غياب الأهلى "حامل اللقب"، نظرًا لمشاركته فى ثمن نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام الترجى الرياضى التونسى، يوم السبت المقبل، وتأجلت مباراته مع مصر المقاصة، إلى موعد لم يتحدد بعد.ويحل المصرى ضيفاً على بتر

على المصرى

تنطلق الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز، فى نسخته رقم 59، اليوم الخميس، فى غياب الأهلى “حامل اللقب”، نظرًا لمشاركته فى ثمن نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام الترجى الرياضى التونسى، يوم السبت المقبل، وتأجلت مباراته مع مصر المقاصة، إلى موعد لم يتحدد بعد.

ويحل المصرى ضيفاً على بتروجت، فى الخامسة مساءًا، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فيما سيلعب طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى فى ديربى عسكرى، فى السابعة والنصف مساءاً، على استاد جهاز الرياضة.

وتقام يوم الجمعة مباراة واحدة تجمع بين الصاعدين حديثا للدورى، الرجاء والأسيوطى سبورت، فى السابعة مساءا، على استاد المكس بالإسكندرية، ويلعب يوم السبت لقاءين، حيث يحل الاتحاد السكندرى ضيفا على النصر، فى الثالثة عصراً باستاد القاهرة، فيما يلتقى فى الخامسة مساءاً، وادى دجلة مع إنبى، فى الدفاع الجوى.

وتختتم الجولة يوم الأحد، بثلاثة لقاءات، حيث يستضيف سموحة نظيره طنطا، فى الثالثة عصرًا، على استاد الإسكندرية، ويلعب الإسماعيلى مع المقاولون العرب، فى ديربى “أبناء العم” على ستاد الإسماعيلية، فى الخامسة والنصف، ويحل الداخلية ضيفا على الزمالك، فى الثامنة والربع مساءا، على استاد بتروسبورت.

ويتصدر المقاولون العرب، جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، وهى الفرق التى حققت انتصارات فى الجولة الأولى، التى لم تشهد سوى 3 لقاءات فوز، مقابل ستة تعادلات.

ويسعى المصرى لتحقيق الفوز الثانى على التوالى، على حساب بتروجت الجريح، على آمل تعادل الإسماعيلي مع ضيفه المقاولون العرب، من أجل الإنفراد بالصدارة مبكرا فى غياب الأهلى “حامل اللقب”، الذى يخوض مواجهة قارية أمام الترجى التونسى.

ويأمل الزمالك، في تعويض أداء مخيب في الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي، عندما يلتقي مع الداخلية للحصول على دفعة معنوية، ويبدو أن الصربى نيبوشا المدير الفنى الجديد للزمالك، يفكر في الاعتماد على الحرس القديم للفريق، وظهر هذا جليا خلال التدريبات التي قادها على مدار اليومين الماضيين.

وطلب نيبوشا من الجهاز الطبى، ومدرب الإحمال، سرعة تجهيز علي جبر وطارق حامد بعد عودتهما من الاصابة، إضافة إلى أحمد رفعت، بالإضافة لسرعة تجهيز حفني العائد من إصابة طويلة، على أن يتم الدفع به في مباراة الجولة الثالثة، أمام المصرى.