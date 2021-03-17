رياضة

«مباراة كل 72 ساعة».. اتحاد الكرة: استمرار الدوري المضغوط أفضل الحلول

الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي
المال - خاص 3:55 م, الأربعاء, 17 مارس 21 3:55 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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اقترح أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم مع مندوبي أندية القسم الممتاز رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط مباريات الدوري على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حدد مجاهد ذلك بموافقة الأندية على أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو الموافقة على أدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية، بالإضافة إلى لعب الدورين الـ 16 و8 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

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وأضاف رئيس الاتحاد المصري أن الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي نتيجة استئناف الدوري السابق في موعد غير طبيعي وهو الأمر الذي سيدخل المسابقة المحلية في دوامة للموسم المقبل وهو الثالث على التوالي.

بينما توزعت آراء الأندية المشاركة بين امتداد الموسم إلى شهر نوفمبر أو الغاء الموسم، وهو ما أوضح معه الاتحاد أنها حلول غير مقبولة فنيا لأنها ستصطدم بارتباطات الموسم المقبل على المستوى الدولي، كما أن أي قرار بالإلغاء الآن لن تكون حلولا مقبولة على مستوى الرأي العام، وهو ما اقتنع به جميع الحاضرين في نهاية المناقشات.

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بقلم المال - خاص

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