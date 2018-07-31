مباراة في اللغة العربية بين أبوتريكة وصلاح والنني

أحمد صبرىدخل النجم محمد أبوتريكة، فى نقاش على "تويتر" مع النجمين محمد صلاح لاعب نادى ليفربول، ومحمد الننى لاعب نادى أرسنال الإنجليزى، حول استخدام اللغة العربية فى التغريدات وأخطاء الكلمات.وبدأ النزاع حينما أخطأ أبوتريكة فى تغريدة -اليوم الثلاثاء- عن عماد متعب، وكتب أنه أسطورة "أهلوية"، ونبهه

أحمد صبرى



دخل النجم محمد أبوتريكة، فى نقاش على “تويتر” مع النجمين محمد صلاح لاعب نادى ليفربول، ومحمد الننى لاعب نادى أرسنال الإنجليزى، حول استخدام اللغة العربية فى التغريدات وأخطاء الكلمات.

وبدأ النزاع حينما أخطأ أبوتريكة فى تغريدة -اليوم الثلاثاء- عن عماد متعب، وكتب أنه أسطورة “أهلوية”، ونبهه الجمهور للخطأ فكتب فى تغريدة أخرى: “أهلاوية وكله من النيني وصلاح وربنا يسامحهم هينسونا نكتب عربي”.



كان رد محمد صلاح سريعًا، وقال: “أنا قاعد في حالي بقالي فترة أهوه لا بكتب عربي ولا إنجليزي، شوف تريزيجيه كده”.

ورد محمد الننى قائلًا: “ما هو واضح طبعًا إننا السبب بدليل إنك كاتب النيني، والصح النني يا كابتن فرد علية أبوتريكة بإيموشن ضاحكة”.