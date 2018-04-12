مباراة ريال مدريد ويوفنتوس تشعل مواقع التواصل الاجتماعى‎

سمية كمالاشتعلت منصات التواصل الاجتماعي "تويتر، وفيس بوك" بعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، التى انتهت بفوز الفريق الإيطالي على خصمه الإسبانى بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزه البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 92 من عمر اللقاء.وتداول مستخدمو الفيس بوك صور ومقاطع فيديوهات من هدف رونالدو عبر منصة ال

سمية كمال

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي “تويتر، وفيس بوك” بعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، التى انتهت بفوز الفريق الإيطالي على خصمه الإسبانى بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزه البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وتداول مستخدمو الفيس بوك صور ومقاطع فيديوهات من هدف رونالدو عبر منصة الفيس بوك، ووصل عدد التغريدات لاكثر من 213 الف تغريدة، وحقق ريال مدريد إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول فريق يتأهل إلى نصف نهائى دورى الابطال للعام الثامن على التوالى.

يذكر أن قرعة نصف نهائي دورى أبطال أوروبا سوف تقام ظهر الجمعة فى مدينة نيون السويسرية، حيث تحددت أطرافه بوصول ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، وروما الإيطالي، وليفربول الإنجليزى.