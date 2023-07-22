مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا تنعش شركات نقل الركاب ببورسعيد (صور)

شهدت شركات النقل الجماعي إنتعاشة غير مسبوقة فى حجم الإقبال على حجز السيارات (مينى باص -أتوبيس) لنقل جماهير النادي المصري من بورسعيد إلى إستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تقام مساء اليوم مباراة نهائي كأس رابطة الأندية بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

وقال بهجت محمد بهجت صاحب شركة الندى لنقل الركاب إن مكاتب وشركات النقل تواجه طلبات كثيره لحجز السيارات لنقل جماهير المصري إلى الإسكندرية مما أدى إلى رفض كثير منها طلبات حجز خاصه لشركات السياحة الداخلية بالتزامن مع إجازات «الويك إند»، لافتا إلي أن مجموعة كبيرة من النواب ورجال الأعمال ورؤساء الروابط الكروية تحملوا تكاليف تلك الأتوبيسات،مشيرا إلى أن تكلفة الأتوبيس تبلغ 6,5 ألف جنيه وتبلغ تكلفة المينى باص 3,5 ألف جنيه.

وفى نفس السياق ،كشف محمود على صاحب محل تجاري بالسوق الحميدي ببورسعيد عن اتجاه الكثير من أصحاب المحال بالسوق التجارية لبيع تيشيرتات المصري البورسعيدي والأعلام والكابات(أغطية الرأس) بديلا عن بضائعهم التى تشهد كسادا لضعف الإقبال على شراء بضائع المنطقة الحرة لارتفاع أسعارها وتقلص حجم المعروض منها لتراجع حجم البضائع المستوردة.

ومن ناحيته أكد أحمد أبو العطا رئيس نادي شركة بورسعيد لتداول الحاويات الدفع بعدد من الأتوبيسات لنقل جماهير المصري للإسكندرية مساهمة من النادي، مشيرا إلى أن مايقرب من 135 أتوبيس ومينى باص خرجوا من المدينه فى طريقهم للإسكندريه بجانب مجموعة أخرى من السيارات الخاصه وسيارات النوادي التابعه لأندية للشركات مثل نادى بورفؤاد.

وأكد وسام الحديدي صاحب شركة الحديدي للفراشة أن المدينه تشهد رواجا كبيرا فى الفعاليات مما زاد من الإقبال على أعمال شركته سواء بتعليق اللافتات أو إعداد تجهيزات على شواطئ بورسعيد لإقامة حفلات السمسمية التي تعد الفلكلور الشعبى لبورسعيد لبث الحماس فى نفوس اللاعبين .