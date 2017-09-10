مباراة الكونغو مفتاح عودة الجماهير فى الدورى

على المصرى أوضح العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم إرجاء تحديد موقف عودة الجماهير للمدرجات في بطولة الدورى المصرى الممتاز، الذى انطلق أمس السبت، لما بعد مباراة منتخب مصر والكونغو، المقرر لها 8 أكتوبر، في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم



على المصرى

أوضح العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم إرجاء تحديد موقف عودة الجماهير للمدرجات في بطولة الدورى المصرى الممتاز، الذى انطلق أمس السبت، لما بعد مباراة منتخب مصر والكونغو، المقرر لها 8 أكتوبر، في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وبات المنتخب المصري قريبا من التأهل للمونديال، بعد اعتلائه قمة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، ثم أوغندا ثانيا برصيد سبع نقاط، وغانا ثالثا برصيد خمس نقاط، والكونغو في المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة واحدة.

وكشف سويلم، أن هناك اجتماعا أمنيا سيتم عقده، عقب تلك المباراة، لتحديد الموعد النهائي لعودة الجماهير للمدرجات في الدوري الممتاز وكأس مصر، بعد غياب طويل، قائلا: “الجميع يعلم أهمية عودة الجماهير للمدرجات المصرية، لإشعال المنافسات بين الفرق، وكذلك دعم الفرق التي تشارك في البطولات القارية، والمنتخبات القومية”.

يذكر أنه تم حظر حضور الجماهير للمباريات المحلية، عقب أحداث مباراة الأهلى والمصري في استاد بورسعيد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، في فبراير 2012.