رياضة

مباراة القمة .. أتوبيس الزمالك يصل ستاد القاهرة (فيديو)

استعدادًا لخوض مباراة اليوم أمام الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز
إسلام مصطفى 8:16 م, السبت, 22 أغسطس 20 8:16 م, السبت, 22 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نقلت قناة «أون سبورت الرياضية» لحظة وصول حافلة نادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة اليوم أمام الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم السبت، مواجهة قوية بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في إطار الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي يدخل اللقاء متصدرًا لترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده وفقًا لقرار اتحاد الكرة.

ويدير المباراة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك ويعاونه مواطنه جوران ياتاكي وإيفيكا مودريتش، على أن يتولى فران بوفيتش مهمة الحكم الرابع، وسيتولى جوران جابريلو مهمة حكم الفيديو على أن يساعده توميسلاف بيتروفيتش.

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، شهدت اعتبار الأخير منسحبًا من المواجهة، عقب وصول القلعة الحمراء إلى ملعب المباراة، بينما تعثرت حافلة الأبيض في طريقها نحو المباراة، وبحسب قرارات اتحاد الكرة، فإنه اعتبارًا الزمالك منسحبًا من اللقاء.

وصول حافلة الزمالك ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي #القمة_120#ONTime_SportsGepostet von OnTime Sports am Samstag, 22. August 2020

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

فرج عامر: التحكيم والفار للأهلي والزمالك وبيراميدز.. باقي الأندية «كومبارس»

إسلام مصطفى 12:32 م, السبت, 22 أغسطس 20

نبيل الحلفاوي عن القمة 120: «استمتعوا باليوم.. لا هو أول ولا أخر ماتش»

إسلام مصطفى 12:13 م, السبت, 22 أغسطس 20

ميدو يكشف عن مفاجأة الأهلي لمباراة القمة اليوم أمام الزمالك

إسلام مصطفى 11:40 ص, السبت, 22 أغسطس 20

قمة الأهلي والزمالك .. أرقام تاريخية في المواجهة رقم 120 والمارد الأحمر الأكثر فوزا

المال - خاص 10:05 ص, السبت, 22 أغسطس 20

أول تعليق من محمود «كهربا» على قرار «فيفا» بتغريمه 33 مليون جنيه

إسلام مصطفى 2:56 م, الجمعة, 14 أغسطس 20

الزمالك : الفيفا قرر تغريم كهربا 33 مليون جنيه.. وإيقافه لمدة 6 أشهر حال عدم السداد

إسلام مصطفى 2:06 م, الجمعة, 14 أغسطس 20