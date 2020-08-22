مباراة القمة .. أتوبيس الزمالك يصل ستاد القاهرة (فيديو)

استعدادًا لخوض مباراة اليوم أمام الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز

نقلت قناة «أون سبورت الرياضية» لحظة وصول حافلة نادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة اليوم أمام الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم السبت، مواجهة قوية بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في إطار الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي يدخل اللقاء متصدرًا لترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده وفقًا لقرار اتحاد الكرة.

ويدير المباراة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك ويعاونه مواطنه جوران ياتاكي وإيفيكا مودريتش، على أن يتولى فران بوفيتش مهمة الحكم الرابع، وسيتولى جوران جابريلو مهمة حكم الفيديو على أن يساعده توميسلاف بيتروفيتش.