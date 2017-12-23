مباراة الريال وبرشلونة تتصدر تويتر وفيس بوك

أحمد صبرى:اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتكهنات عن الفائز فى مبارة الكلاسيكو التى ستقام بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانى كما نشر المشجعون توقعاتهم لنتيجة المبارة.وحصل هاشتاج #elcilasico على المرتبة الثانية عالميا ب116 الف تغريدة بينما حصلت هاشتاجات تختص بنفس الموضوع التريند المحلى ابرزه

أحمد صبرى:

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتكهنات عن الفائز فى مبارة الكلاسيكو التى ستقام بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانى كما نشر المشجعون توقعاتهم لنتيجة المبارة.

وحصل هاشتاج #elcilasico على المرتبة الثانية عالميا ب116 الف تغريدة بينما حصلت هاشتاجات تختص بنفس الموضوع التريند المحلى ابرزها #الكلاسيكو و#هلا مدريد.

وحظيت تلك الهاشتاجات تفاعلا كبيرا وواحتفاء بكلا من ميسي نجم برشلونة وكريستيانو نجم الريال حيث توقع كل فريق من المشجعين أن يسجل هداف الفريق اهدافا. ومن المقرر إقامة المبارة ظهر اليوم على ملعب “سنتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويطمح النادي الملكي ريال مدريد في إيقاف قطار انتصارات برشلونة، وتقليص فارق النقاط، بينما يسعى النادي الكتالوني للحفاظ على صدارة “الليجا”، واستكمال سلسلة الفوز في مباريات الدوري الإسباني.