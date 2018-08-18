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مباراة الأهلى ضد الترجى تتصدر بحث المصريين في جوجل‎

المال – خاص : تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون عبر محرك البحث العالمى " جوجل " اليوم السبت.وكان النادى الأهلى قد حقق فوزا ثمين أمس الجمعة على ملعب رادس التونسى ضد فريق الترجى بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدورى