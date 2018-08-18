مباراة الأهلى ضد الترجى تتصدر بحث المصريين في جوجل‎

المال – خاص :
تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون عبر محرك البحث العالمى ” جوجل ” اليوم السبت.
وكان النادى الأهلى قد حقق فوزا ثمين أمس الجمعة على ملعب رادس التونسى ضد فريق الترجى بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا .
اسم الموضوع
عدد عمليات البحث
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الترجى ضد الأهلى
200 ألف
اليوم السابع
هدف الأهلى فى الترجى
5 آلاف
اليوم السابع
ترتيب مجموعة الأهلى
ألفان
بوابة الأهرام
الريال ضد خيتافى
ألفان
اليوم السابع
ريكارود لافولبى
ألفان
مصر العربية