اتصالات وتكنولوجيا

مباراة الأهلى ضد الترجى تتصدر بحث المصريين في جوجل‎

المال – خاص : تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون عبر محرك البحث العالمى " جوجل " اليوم السبت.وكان النادى الأهلى قد حقق فوزا ثمين أمس الجمعة على ملعب رادس التونسى ضد فريق الترجى بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو ضمن  مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدورى
4:29 م, السبت, 18 أغسطس 18 4:29 م, السبت, 18 أغسطس 18

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المال – خاص :

 تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريون عبر محرك البحث العالمى ” جوجل ” اليوم السبت.

وكان النادى الأهلى قد حقق فوزا ثمين أمس الجمعة على ملعب رادس التونسى ضد فريق الترجى بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو ضمن  مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا .

 

اسم الموضوع

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الترجى  ضد الأهلى

200  ألف

 اليوم السابع

هدف الأهلى فى الترجى

5  آلاف

اليوم السابع

ترتيب مجموعة الأهلى

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