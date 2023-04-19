«مبادلة للاستثمار» تتعاون مع «جي 42» للاستحواذ على عيادات غسيل الكلى الأوروبية

تعاونت شركة “مبادلة للاستثمار” مع شركة جي 42 للذكاء الاصطناعي التي يقع مقرها في أبوظبي، للاستحواذ على سلسلة عيادات غسيل الكلى الأوروبية “ديافيريوم” التابعة لمجموعة “بريدج بوينت جروب”، بحسب وكالة بلومبرج.

وسيتولى مشروع مشترك بين الشركتين يسمى “إم 42″، شراء “ديافيريوم” لإنشاء أكبر شركة رعاية صحية في الشرق الأوسط، وفق بيان. ولم يُكشف عن التفاصيل المالية إلى الآن.

وتقدّر الصفقة قيمة “ديافيريوم” بما يتراوح بين ملياري و2.5 مليار دولار، وفق شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته. امتنع ممثل عن “مبادلة” التعليق على السعر.

استحواذات مبادلة للاستثمار

وأفادت “بلومبرج نيوز” في مارس بأنَّ “مبادلة”، وهي أحد الصناديق السيادية لأبوظبي، كانت تبحث الاستحواذ على “ديافيريوم”، أحد أكبر مشغلي عيادات غسيل الكلى الخاصة في أوروبا، كما أنَّها توجد على نطاق قوي في الشرق الأوسط.

وأنشأت “مبادلة”، شركة “إم 42″ هذا الشهر من خلال الجمع بين أصول الرعاية الصحية الخاصة بها مع تلك التي تحتفظ بها شركة ” جي 42″، وهي شركة ذكاء اصطناعي يسيطر عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. تضم أعمال “إم 42” شركات تشمل “أمانة للرعاية الصحية”، و”بيوغينيكس لاب” ، ومستشفى “مورفيلدز للعيون أبوظبي”.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة “إم 42” في بيان: “تُعد شركة (ديافيريوم) استثنائية، إذ تُقدّم علاجات حيوية تمكّن المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة من عيش حياة مُرضية.. وتتوافق منتجاتها بمجال الرعاية الرقمية بشكل كامل مع تركيز (إم 42) على الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدّمة لتقديم رعاية دقيقة وشخصية للمرضى”.

وتعمل “مبادلة”، التي تمتلك أصولاً قيمتها 284 مليار دولار، على تكثيف استثماراتها في الرعاية الصحية في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع محفظتها. تعد الشركة أيضاً من بين الأطراف التي تتطلّع إلى دعم مجموعة “سي بي سي” في إنشاء صندوق جديد يستهدف أصول الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

وأظهرت صناديق الثروة في المنطقة حرصها على الاستثمار في هذا القطاع. قد يشارك جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو صندوق الثروة الأكبر في أبوظبي، في الاستثمار جنباً إلى جنب مع شركة الأسهم الخاصة السويدية “إى كيو تي إيه بي” (EQT AB) في عرض لشراء شركة “ديشرا فارماسيوتيكال” ، ومقرها المملكة المتحدة.

“ديافيريوم”، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة مالمو الساحلية جنوب السويد، هي واحدة من أكبر مشغلي عيادات غسيل الكلى المستقلة في أوروبا، ولديها أكثر من 400 موقع في 23 دولة، وفقاً لموقعها على الإنترنت. استحوذت “بريدج بوينت غروب” على “ديافيريوم” من “غامبرو هولدنغ” في عام 2007.