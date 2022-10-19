«مبادلة للاستثمار» الإماراتية تستحوذ على حصة في أكبر شركة لطاقة الرياح البحرية

أعلنت شركة “مبادلة للاستثمار” الإماراتية استحواذها على حصة في أكبر شركة خاصة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، بحسب وكالة بلومبرج.

الشركة التي تعد أحد الصناديق السيادية لأبوظبي، وتدير أصولاً بـ 284 مليار دولار، قالت إنها قامت مع شركة “جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” (GIP) العالمية بالاستحواذ على 100% من شركة “سكايبورن رينيوابلز” الألمانية، بحسب بيان صادر عن الشركة.

لم تفصح مبادلة عن قيمة الاستثمار أو حصتها في الشركة بعد عملية الاستحواذ.

أحدث استحواذات “مبادلة للاستثمار” الإماراتية

يقع المقرّ الرئيسي لشركة “سكايبورن رينيوابلز” في بريمن بألمانيا، وتجاوزت القدرة الإجمالية لمشاريعها من طاقة الرياح البحرية 7 غيغاواط حتى الآن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء والتشغيل في ألمانيا وفرنسا وتايوان. تمتلك الشركة حالياً محفظة مشاريع متنوعة لطاقة الرياح البحرية ضمن مراحل مختلفة من التطوير تصل قدرتها إلى 30 غيغاواط.

“مبادلة” قالت أيضاً إنها قامت بالاستثمار في مشروع “نيويورك بايت” المسمى “بلو بوينت ويند” (Bluepoint Wind)، من خلال استحواذ “غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” التي تدير أصولا قيمتها 84 مليار دولار، على نسبة 50% من المشروع البحري البالغ طاقته 1.6 غيغاواط في الولايات المتحدة ما سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى السوق الأميركية المتنامية في مجال طاقة الرياح البحرية.

على مدار الأعوام الـ 15 القادمة، يُتوقع لقطاع الرياح البحرية أن يكون أحد أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نمواً.

وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تنمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاواط إلى 290 غيغاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو المتوقع في سوق طاقة الرياح البحرية إلى استثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار.

“مبادلة” شاركت في أبريل الماضي، في تحالف تقوده شركة “بلاك روك ريل آسيتس” (BlackRock Real Assets) لاستثمار 525 مليون دولار في ذراع الطاقة المتجددة لشركة “تاتا باور” الهندية.

تخطط شركة “تاتا باور” لزيادة قدرتها الحالية من الطاقة النظيفة البالغة 4.9 غيغاواط لتصل لأكثر من 20 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة.