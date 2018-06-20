مبادلة الإماراتية: شراء 10% من حقل ظهر يعزز اقتحامنا للسوق المصرية

نسمة بيومى أكد الدكتور بخيت الكثيرى، الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة الإماراتية، أن شراء 10% من حقل ظهر يعد إضافة كبيرة لمحفظة الشركة المالية، وآلية تدعم اقتحامها للسوق المصرية. ولفت الكثيري، إلى أن تلك الصفقة ستعزز الإنتاج والاحتياطيات وخطة الشركة للنمو، مؤكدًا أن "مبادلة" تتطلع للعمل بشكل أكبر وأقر

نسمة بيومى

أكد الدكتور بخيت الكثيرى، الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة الإماراتية، أن شراء 10% من حقل ظهر يعد إضافة كبيرة لمحفظة الشركة المالية، وآلية تدعم اقتحامها للسوق المصرية.

ولفت الكثيري، إلى أن تلك الصفقة ستعزز الإنتاج والاحتياطيات وخطة الشركة للنمو، مؤكدًا أن “مبادلة” تتطلع للعمل بشكل أكبر وأقرب مع الشريك الإيطالى “إينى” للوفاء باحتياجات الطلب المحلى من الطاقة.

ووقع وزير البترول -صباح اليوم الأربعاء- اتفاقية شراء شركة مبادلة الإماراتية 10% من منطقة إمتياز شروق، التابعة لشركة إينى الإيطالية، الواقع بها حقل ظهر.