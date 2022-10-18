«مبادلة» الإماراتية تبيع سندات دولارية لأجل 10 أعوام ونصف

ذكرت وثيقة مصرفية أن مبادلة، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، تبيع سندات فورموزا المزدوجة الإدراج والمقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام ونصف اليوم الثلاثاء وأنها حددت سعرا استرشاديا عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، بحسب وكالة رويترز.

وتصدر السندات، عبر شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج. وسيتولى فرع بنك (إتش.إس.بي.سي) في تايوان إدارة الإصدار وسينضم له (إس.جي سكيورتيز إتش.كيه ليمتد) فرع تايبه.

ويبيع مقترضون أجانب سندات فورموزا في تايوان، وهي مقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

وتأتي الصفقة في الوقت الذي تصدر فيه السعودية صكوكا وسندات جديدة مقومة بالدولار، إلى جانب عرض لشراء بعض سنداتها الحالية. وسعى بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، أيضا لجمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم الثلاثاء.

وتراجعت إصدارات السندات في الخليج هذا العام مع جني المنطقة ثمار ارتفاع أسعار النفط، إذ من المتوقع أن تسجل جميع الدول الستة في مجلس التعاون الخليجي فوائض، وذلك للمرة الأولى لبعضها منذ سنوات.

ويتوخى مصدرو السندات الحذر أيضا من خوض غمار الأسواق في عام مليء بالتقلبات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسط اتجاه تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية لترويض التضخم الأعلى منذ عقود.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، ثلاثة مليارات دولار من السندات الخضراء في الطرح الأول لها هذا الشهر.

وأظهر عرض ترويجي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء، أن قيمة الأصول التي تديرها شركة مبادلة للاستثمار، ثاني أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار، بلغت 284 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وحققت مبادلة دخلا شاملا بلغ 33 مليار دولار في عام 2021، واختتمت العام بعائد محفظة لخمس سنوات 12.2% ونسبة مديونية 8.7 %.

وأظهر العرض أن محفظتها التي تمتد عبر العالم تستثمر 38 % في أمريكا الشمالية و25 % في الإمارات و17 % في أوروبا و12 % في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي.