مبادرة ManuTech راعيا فضيا لقمة تكني لريادة الأعمال بالإسكندرية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT اليوم عن مشاركتها من خلال مبادرة ManuTech أحد أهم مبادرات الغرفة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التصنيع كراعي فضي لقمة تكني لريادة الأعمال التي تنعقد بالإسكندرية في الفترة من 5 – 8 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تعد مبادرة ManuTech أهم برامج محور الابتكار وريادة الأعمال وتستهدف تحفيز الابتكار وتطوير تكنولوجيا التصنيع من خلال الاستخدام الأمثل لحلول الثورة الصناعية 4.0 التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما تعمل المبادرة على زيادة قدرات قطاع التصنيع وزيادة الكفاءة والإنتاجية والجودة وخيارات الإنتاج لدعم التصنيع المحلي والتأثير الإيجابي المباشر على المنظومة الاقتصادية المحلية والمساهمة البناءة في الناتج القومي .

وفي سياق متصل ، تتضمن المبادرة عددا من الأنشطة أبرزها بناء مجتمع لرواد ManuTech وبرنامج الحاضنة وتنظيم هاكاثون متخصص ، بالإضافة إلى شبكة الابتكار وتنظيم حدث سنوي لعرض المخرجات ومناقشة الموضوعات ذات الصلة .