«مبادرة مايغلاش عليك».. أماكن المحلات وأسعار المنتجات والمصانع المشاركة

كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية

يعرض هذا التقرير قائمة التجار المشاركين في “مبادرة مايغلاش عليك” الرئاسية وأماكن البيع، وكذلك قائمة بالمنتجات المتاحة وأسعارها وأسماء المصنعين بالكامل، وذلك وفقًا لما أتاحه الموقع الإلكتروني الذي دشّنته الحكومة للإعلان عن المبادرة.

مشاركة واسعة المشاركين في مبادرة مايغلاش عليك مبادرة رئيس الجمهوري لدعم المستهلك

حيث يشارك في المبادرة حوالي 1300 محل وتاجر من كل محافظات مصر، من بينها العلامات الشهيرة وأخرى تتبع أفرادًا ومحلات مملوكة للدولة ووزارة قطاع الأعمال العام.

فعلي سبيل المثال تشارك شركة عمر أفندي بحوالي 42 فرعًا في كل المحافظات.

وقال رئيس عمر أفندي، لـ”المال”، اليوم، إن شركته لديها بضاعة تصل قميتها إلى 100 مليون جنيه للمشاركة في مبادرة مايغلاش عليك.

كارفور ضمن المشاركين

ماف لتجهيز ولإدارة ماركتش

كما تشارك كارفور” ماف لتجهيز وإدارة الهايبر ماركتس” بحوالي 48 فرعًا لها في القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والدقهلية والغريبة.

سعودي والنساجون وكازيون وسيراميكا كيلوباترا ضمن المشاركين في مبادرة مايغلاش عليك

وتشارك سعودي بـ3 فروع في الجيزة والقاهرة والنساجون بحوالي 22 فرعًا في القاهرة والجيزة ومطروح والسويس والدقهلية وبورسعيد.

وتشارك كازيون بـ27 فرعًا في القاهرة والمنوفية والشرقية والدقهلية.

وتشارك أيضًا سيراميكا كليو باترا بحوالي 28 فرعًا في مبادرة مايغلاش عليك، وتتوزع الفروع بالقاهرة وجنوب سيناء والأقصر ومحافظات أخرى.

صيدناوي تشارك بحوالي 23 فرعًا في مايغلاش عليك

فرع لشركة صيدناوي من الخارج

وشركة صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية تشارك في مبادرة مايغلاش عليك بحوالي 23 فرعًا.

وتلك الفروع منتشرة في القاهرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقعلية وشمال سيناء ومطروح وسوهاج وأسوان والوادي الجديد.

رئيس القابضة للسياحة : المبادرة تدعم النشاط

وكانت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق، التى تمتلك فروع صيدناوي وبيع المصنوعات، قد قالت، في وقت سابق، إن المبادرة مهمة؛ لأنها تشجع المنتج المحلي، لافتة إلى أن شركات التجارة الداخلية التابعة تسعى لأن يكون لها نصيب فى المشاركة.

وأضافت أن معظم الفروع تقوم بعرض بضاعة محلية، وسيكون للمبادرة أثر جيد فى زيادة المبيعات، وتوفرها للعملاء بأسعار مناسبة.

ويتبع القابضة للسياحة شركتى بيوت الأزياء الراقية (هانو– بنزايون) وصيدناوى وبيع المصنوعات.

أمان وبي تك تشاركان بغالبية الفروع

شعار شركة بي تك

وهايبر وان في الشرقية والجيزة ومحلات “تاي هاوس” بـ74 فرعًا في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط والجيزة، وبي تك بحوالي 82 فرعًا، بخلاف عشرات الفروع التابعة لشركة أمان.

قال محمود خطاب، الرئيس والعضو المنتدب لشركة بى تك للأجهزة الكهربائية، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، إنها تعتزم المشاركة فى مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك، وينتظر خلال الفترة المقبلة اتضاح التفاصيل الخاصة بآليات التنفيذ.

مبادرة مايغلايش عليك.. أماكن البيع والتجار القائمة الكاملة

مايغلاش عليك: المنتجات وأسعارها

غلاف المبادرة

وأتاح موقع المبادرة أيضًا قائمة طويلة بالمنتجات ونوعيتها وأسعارها.

تشمل المبادرة الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها.

نشرت المال أكثر من تقرير عن أسعار المنتجات المعروضة، نقلًا عن الموقع الإلكتروني للمبادرة.

كان من بينها تقرير بعنوان “مبادرة مايغلاش عليك: تلفزيونات بأقل من 3 آلاف جنيه، وقرض حتى 100 ألف جنيه”.

وكان لموقع” المال ” تقرير آخر بعنوان «من الشاليموه للثلاجة».. تفاصيل عروض مبادرة «مايغلاش عليك» لتحفيز الاستهلاك.

القائمة الكاملة للمنتجات

أسماء المصانع المشاركة في “مبادرة مايغلاش عليك”

اما بالنسبة لقائمة المصانع المشاركة في المبادرة فتشمل نحو 140 مصنعًا حتى الآن.

ومن بين الشركات والمصانع المشاركة في المبادرة شركة اركيه بي للصناعات البلاستيكية واستاندرد الصناعية– نوفا.

كما انضمت شركة المصرية لصناعات السيليكون والكترو مصر للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والكتروستار للصناعات الهندسية ومجموعة العربي.

قائمة المصانع المشاركة

يشار إلى أن المبادرة يشارك فيها أيضًا بنوك وشركات للتمويل الاستهلاكي لإتاحة خدمات تقسيط الشراء.

قائمة البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة

وتضم قائمة البنوك: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك ناصر الاجتماعي.

ومن الشركات أمان وValU التابعة للمجموعة المالية المصرية- هيرمس.

وأتاحت المبادرة إمكانية الحصول على قروض تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه، والسداد خلال فترات تتراوح ما بين 12- 24 شهرًا بأسعار فائدة مخفضة.

ولمعرفة كل ما هو جديد عن المبادرة يمكن موقعها الإلكتروني «WWW.MOBADRA.GOV.EG» الذي دشنته الحكومة منذ أيام.