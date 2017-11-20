مبادرة مؤسسة الكبد لعلاج الأطفال من فيروس بى وسى

رحاب صبحى أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس مؤسسة الكبد المصرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين، صباح اليوم، عن انطلاق حملة علاج فيروس "بى" و"سى" لدى الأطفال بالمجان، من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. وأضاف شيحة أن المؤسسة تلقت (100) طفل للعلاج، وانتهت بالفعل من

رحاب صبحى





أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس مؤسسة الكبد المصرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين، صباح اليوم، عن انطلاق حملة علاج فيروس “بى” و”سى” لدى الأطفال بالمجان، من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأضاف شيحة أن المؤسسة تلقت (100) طفل للعلاج، وانتهت بالفعل من علاج (55) منهم بكفاءة وبالمجان، مؤكدًا أنها ستتوسع فى العلاج خلال الفترة المقبلة، وستقدم طفرة للعلاج من خلال فروعها بالجمهورية بكفاءة وفاعلية فى هذا المجال.

وأكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن دور النقابة داعم وفعال لمؤسسة الكبد المصرى لعلاج الأطفال بالمجان فى خدمة للمجتمع.