مبادرة للتبرع بالدم في شمال سيناء تزامنًا مع العملية الشاملة

متابعات نظمت مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء مبادرة للتبرع بالدم، تضامنا مع العملية الشاملة سيناء 2018.وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، المشرف على المبادرة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ادارات خدمات الشباب والبرلمان والتعليم المدنى والطلائع في المدير

متابعات

نظمت مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء مبادرة للتبرع بالدم، تضامنا مع العملية الشاملة سيناء 2018.

وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، المشرف على المبادرة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ادارات خدمات الشباب والبرلمان والتعليم المدنى والطلائع في المديرية، وكذا إدارة شباب العريش قامت بحشد الشباب والطلائع للتبرع بالدم في مستشفى العريش العام، وهى تحت شعار «نقطة دم = حياة»

وتهدف المبادرة إلى التبرع بالدم، وذلك تضامنًا مع الأحداث التي تشهدها المحافظة، وفق عبد الوهاب

وأضاف أن المبادرة تأتى أيضًا إيمانًا من الشباب والطلائع بواقع المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.