مبادرة لرسم جرافتي للرموز الوطنية الأسوانية بالشوارع

وكالات:دشنت مؤسسة شبابية بأسوان تحمل اسم «نحمى تراثنا»، الإثنين، مبادرة لتكريم رموز العمل الوطني والشخصيات الوطنية البارزة من أبناء أسوان، من خلال رسم جداريات جرافيتي تحمل صور هذه الرموز بالمناطق والأحياء السكنية بأسوان، من بينهم صاحب شفرة حرب أكتوبر المقاتل المتقاعد الحاج أحمد أدريس

وكالات:

دشنت مؤسسة شبابية بأسوان تحمل اسم «نحمى تراثنا»، الإثنين، مبادرة لتكريم رموز العمل الوطني والشخصيات الوطنية البارزة من أبناء أسوان، من خلال رسم جداريات جرافيتي تحمل صور هذه الرموز بالمناطق والأحياء السكنية بأسوان، من بينهم صاحب شفرة حرب أكتوبر المقاتل المتقاعد الحاج أحمد أدريس على.





وقال عادل حمدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في تصريح خاص، إن المؤسسة تبنت حاليا بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، رسم عدد من الجداريات الجرافيتي والتى تحمل صور لرموز المجتمع الأسواني ممن أثروا الحياة المجتمعية والحاصلين على جوائز وتكريمات من الدولة.

وأضاف «حمدي» أن المبادرة التي تبنتها المؤسسة، تهدف إلى رد الجميل والوفاء، لكل من أسهموا وقدموا للوطن، من إنجازات ستظل يذكرها التاريخ، فضلا عن تعريف الشباب برموز مجتمعه وقدوته الوطنية تخليدا لهم.