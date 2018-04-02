مبادرة لدمج شركات السمسرة الصغيرة فى كيان واحد

شريف عمرتبنت شعبة الأوراق المالية، مبادرة لدمج شركات السمسرة صغيرة الحجم فى كيان موحد، عبر إعداد مسودة كاملة تتضمن تصور عن كيفية العمل تحت مظلة فريق إدارة واحد.وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة إن الحديث عن دمج شركات السمسرة مطروح منذ سنوات، ويتم حالياً إعداد تصور للتنفيذ، يتضمن دمج 6

شريف عمر

تبنت شعبة الأوراق المالية، مبادرة لدمج شركات السمسرة صغيرة الحجم فى كيان موحد، عبر إعداد مسودة كاملة تتضمن تصور عن كيفية العمل تحت مظلة فريق إدارة واحد.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة إن الحديث عن دمج شركات السمسرة مطروح منذ سنوات، ويتم حالياً إعداد تصور للتنفيذ، يتضمن دمج 6 شركات صغيرة وعائلية فى كيان قابض يتولى الإدارة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات

الاستشارات المالية، لتولى مهام تقييم الشركات المقترح دمجها، وفقاً لأخر قوائم مالية، بغرض تلافى التخوفات المحتملة التى تتعلق بالتقييم، أو حصص المساهمة.

ولفت إلى أن أعضاء الشعبة، وجمعيات الأوراق المالية، بدأوا الترويج للتصور الجديد، لدى شركات بالقاهرة والإسكندرية، من خلال شرح الفكرة، وكيفية تنفيذها، وجدواها فى تطوير سوق المال، وخلق كيانات تستطيع المنافسة مع الشركات الكبرى.

واستطرد: الوضع الحالى لشركات السمسرة العائلية والصغيرة غير جيد على الإطلاق، فى ظل تدنى حصصهم السوقية، وعدم قدرتهم على المنافسة بالترتيب السنوى لشركات السمسرة، كما أنهم غير قادرين على ضخ استثمارات جديدة للتطوير، والتوافق مع قواعد سوق المال.

ورأت مصادر مقربة من الملف، أن الشركات رحبت بخطط الاندماج، فى ظل اشتداد المنافسة بسوق المال، والتى وصلت إلى تطبيق عمولات صفرية ببعض العمليات الكبيرة، علاوة على أن بعض الشركات تواجه صعوبات فى الانتشار الجغرافى، أو تقديم خدمات مثل الشراء الهامشى للعملاء، بسبب نقص السيولة.

وأشارت المصادر إلى أن الشعبة تتواصل مع مختلف العاملين بالقطاع، لإضافة أى تعديلات أو مقترحات فى المبادرة التى تهدف بالأساس لتقليل عدد شركات السمسرة، ودعمها ماليا وفنيا، بالإضافة لتقليل الممارسات الخاطئة.

وتتواجد فى السوق المصرية نحو 134 شركة سمسرة، تتنوع ملكيتها بين مؤسسات مالية، وهى نسبة قليلة، فى حين يمتلك أفراد وعائلات أغلب الشركات، وخلال العام الماضى استحوذ العشرين الكبار على نحو 73% من إجمالى التداولات، بما يعنى أن نحو 114 شركة، يتقاسمون %27 من التداولات.