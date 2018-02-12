مبادرة لاكتشاف النابغين فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء

جهاد سالمتقوم الكلية الفنية العسكرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية النابغين والموهوبين والعباقرة في العلوم الأساسية (الرياضيات - الفيزياء -الكيمياء)، وذلك للعام الثاني على التوالي استثمارًا لأوجه النجاح التي تم تحقيقها بالمبادرة في نسختها الأولى

جهاد سالم

تقوم الكلية الفنية العسكرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية النابغين والموهوبين والعباقرة في العلوم الأساسية (الرياضيات – الفيزياء -الكيمياء)، وذلك للعام الثاني على التوالي استثمارًا لأوجه النجاح التي تم تحقيقها بالمبادرة في نسختها الأولى عام 2017.

واجتمع، اليوم، الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى مع كل مديرى المديريات التعليمية وموجهى عموم مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء بالمديريات، بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة بحضور قائد مركز الاتصال والبحوث والتطوير ورئيس قسم الرياضيات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية ومجموعة من قيادات الوزارة ومديرين تنمية مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء بديوان الوزارة.

ورحب حجازى بجميع الحاضرين من الكلية الفنية العسكرية وديوان الوزارة، مؤكدًا أن الهدف الأساسى لاجتماع اليوم هو الاستعداد والتجهيز النهائى لتنفيذ إجراءات مبادرة السيد الرئيس للعام الثاني علي التوالي في العلوم الأساسية (الرياضيات – الفيزياء -الكيمياء)، والتى كانت تقتصر نسختها الأولى في العام الماضى على الرياضيات فقط، وتبدأ فعاليات المبادرة بعقد مسابقة وطنية فى الرياضيات والعلوم على مستوى الجمهورية لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية مع إمكانية اشتراك طلاب مرحلة التعليم الأساسى بالمسابقة ممن لديهم القدرة والاستعداد لاجتياز الاختبارات المؤهلة بكل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمد صديق مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء بوزارة التربية والتعليم أن شروط المسابقة تنص على أن يتم إجراء الاختبار على مستوى كل إدارة على حدة لاختيار أفضل 30 طالبا كحد أقصى فى كل مجال من المجالات التالية (الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء) ويحق لكل طالب أن يتقدم فى أكثر من مجال فى هذه المجالات، على أن يتم إعداد قاعدة بيانات بكل المتقدمين للمسابقة بها (الاسم والرقم القومى) وبيانات ولى الأمر (الاسم وصوره من بطاقة الرقم القومى ورقم التليفون والإيميل)، وذلك عن طريق إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مشيرًا إلى أن التصفية النهائية تتم عن طريق عقد الاختبار online فى نفس التوقيت بجميع الإدارات التعليمية على أن يتم تدريب الطلاب طبقا لنماذج الأسئلة Demo Test المنشورة على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، فى الأسبوع الأول من مارس 2018.

وأكد حجازى على جميع المديريات التعليمية بضرورة اختيار الطلاب على نهاية هذا الأسبوع وتسليم كشف بأسماء 30 طالب من المتميزين والمتفوقين فى الرياضيات، و30 فى الكيمياء، و30 فى الفيزياء على مستوى كل إدارة من المرحلة الثانوية ومن يجد عنده المهارة والقدرة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، على أن يتم هذا تحت إشراف موجهى عموم العلوم والرياضيات بعد وضع معايير وآليات للاختبار تضمن المنافسة العادلة بين الطلاب، أما بالنسبة لمدارس المتفوقين STEM فيتم الاختيار منهم بنفس طريقة الاختيار على مستوى الإدارات، مضيفاً أنه تم عمل مجموعة من الاختبارات التجريبية الموجودة بالفعل على موقع الوزارة ليتم تدريب الطلاب عليها لإعدادهم وتأهيلهم لدخول الاختبار، مشيراً إلى أن الاختبار سيتم على التوالى فى الأيام المحددة له وهى 27، 28 فبراير و 1 مارس 2018، وأن الامتحان النهائى فى الكلية الفنية العسكرية يتم باختيار 100 طالب فى الرياضيات و100 طالب فى الكيمياء ومثلهم فى الفيزياء، ويتم تسليم الأسماء يوم الثلاثاء القادم 13/2/2018.

كما أضاف حجازى موضحًا أن من حصل على المراكز الأولى بالكلية الفنية العسكرية فى العام الماضى هم بالفعل الطلاب الأوائل على مستوى المديريات وهذا مؤشر إيجابى لحيادية الاختبارات، مشيراً إلى أن المسابقة تتم على غرار اختبارات الأولمبياد العالمى وهو اختبار متحرر من المستوى يقيس مهارات التفكير وكيفية حل المشكلات والابتكار، وأن الاختبار سوف يكون باللغة العربية والإنجليزية لمن تقدموا من مدارس اللغات، وأن الوزارة ترحب بكل المتقدمين من الطلاب المصريين الفائقين والنابغين وأن الفرصة قائمة ومتاحة للجميع، أما بالنسبة للتعليم الخاص والفنى وذوى الاحتياجات الخاصة ( المدمجين داخل المدارس ) سوف يتم عمل مبادرة فى القريب بالشراكة مع التعليم الخاص ولا تمييز على الإطلاق، مضيفًا أن هناك مجموعة من المحفزات منها المالية والمعنوية والمنح الدراسية للطلاب وأيضًا المشرفين عليهم، وسوف يتم مشاركة مجموعة من الطلاب الذين حازوا على المراكز الأولى فى المبادرة الوطنية بالمبادرة العالمية والمسابقات الدولية طبقا لمجموعة من المعايير.

وفي نفس السياق، أضاف قائد مركز الاتصال والبحوث والتطوير بالكلية الفنية العسكرية أن الكلية تدعم الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تطوير التعليم فى مصر موضحًا أنه تقدم فى العام الماضى 734 طالبا من الموهوبين علميًا و تم تصفيتهم إلى 100 طالب وتصعيد وتكريم العشرة الأوائل منهم، وأن الهدف من المبادرة هو تشجيع وتحفيز الطلاب على دخول أقسام الرياضيات فى المرحلة الثانوية وذلك لعدم الإقبال على تلك التخصصات العلمية فى السنوات الماضية، وأيضًا أقسام الكيمياء والفيزياء وهذا لتأهيل الطلاب لدخول الجامعات العلمية ودعم ومساندة الدولة فى البحث العلمى والتطوير، مضيفًا أن النجاح لا يأتي إلا بتكاتف مؤسسات الدولة مع بعضها البعض، وأن أحد تكليفات السيد رئيس الجمهورية هو اكتشاف الموهوبين فى العلوم والرياضيات برعاية كاملة من الكلية الفنية العسكرية إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأن ما يحدث اليوم ما هو إلا تنفيذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوجه الدولة نحو تطوير التعليم والبحث العلمي.

وفي سياق متابعة العملية التعليمية، أكد حجازي على الأهمية القصوى للمتابعة والإشراف اليومي على المدارس وطابور الصباح وحظر استخدام العقاب البدنى تمامًا، وتفعيل مجموعات التقوية لأهميتها فى معالجة وتحسين أداء وتحصيل الطلاب علميًا، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية من جانب مديري المديريات والإدارات لكل المدارس التابعة لهم والتواصل مع مديرية الأمن وخاصة للمناطق التى بها مدارس البنات، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس وخارجها أيضًا وجهه بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص أوقات لمقابلتهم وأماكن تواجدهم بالمدرسة لمتابعة أبنائهم دراسيًا، وضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة من الداخل وهى مهمة مدير المدرسة، لغرس قيمة النظافة بنفوس أبنائنا الطلاب.

كما أكد حجازي على أن قرار إيقاف مدرسة الشويفات لمدة ثلاث أيام هو قرار احترازي وتفتح المدرسة أول هذا الأسبوع، مشيرًا إلى إيقاف الدراسة حتى إشعار آخر بشمال سيناء وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم وتمام العمليات الأمنية بنجاح .

وأضاف ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المبادرة الثانية مع وزارة الاتصالات تحت شعار (رواد تكنولوجيا المستقبل) والهدف منها تدريب الطلاب على البرمجة والمستهدف من المراحل الصف الثالث الإعدادي والأول الثانوي من عدد (100) مدرسة على مستوى الجمهورية ولمدة خمس أشهر يتم تدريب الطلاب فيها على البرمجة بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة وتصل الجوائز بها إلى (1000) جنيه مصري ويحصل الطالب على شهادة معتمدة دوليًا وتوزع جوائز تحفيزية على فريق الإشراف أيضًا وتكون المسابقة على مستوى المحافظات والأقاليم والدولة، كما أشار عبد العزيز إلى الكتاب الدورى رقم ( 28 ) بأنه سوف يشارك عضو من الوزارة اللجنة أثناء الاختيار فى المديريات للتعليم الخاص.

وأشار إلى أن بيانات وشروط مبادرة الاتصالات سترسل عن طريق الإدارة العامة للإحصاء بالوزارة بنفس طريقة مبادرة اكتشاف النابغين والمستهدف منها التعليم العام وخاصة الصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوي.