مبادرة لإسقاط القضايا عن 107 آلاف عميل ومصنع متعثر

■ تجديد ودائع الكويت بقيمة 4 مليارات دولار لعام إضافى

■ قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلامس 100 مليار جنيه

■ الإصلاحات الاقتصادية جنبتنا الآثار السلبية للتطورات العالمية



سيد بدر



يستعد البنك المركزى المصرى لإطلاق مبادرة لإعفاء 107 آلاف عميل متعثر فى مجال الصناعة والزراعة والتجزئة المصرفية من فوائد الديون، وغرامات التأخير، والدعاوى القضائية.

قال محافظ «المركزى»طارق عامر، فى تصريح لـ«المال»، إن المبادرة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال سداد أصل الدين بشكل نقدى نظير الإعفاء من الفوائد، والغرامات، والتنازل عن الدعاوى القضائية أوالأحكام الصادرة لصالح البنوك.

وأضاف أن المبادرة تستهدف 5 آلاف مصنع، و27 ألف عميل لدى البنك الزراعى المصرى، و75 ألفًا من عملاء التجزئة المصرفية على مستوى البنوك.

وعن الفائدة التى تعود على القطاع المصرفى من هذه المبادرة، قال المحافظ: «ليست هناك استفادة لكننا نعترف بالأمر الواقع ونخفف الأعباء عن كاهل المواطنين والمصانع المتعثرة، بدلا من استمرار الاجراءات القضائية، كما أن البنوك ستحصل على أصل الدين بشكل فورى».

سجلت القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفى نسبة %4.9 من إجمالى القروض نهاية ديسمبر الماضى ( تعادل 71.2 مليار جنيه )، وفقا لبيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزى، وهو أقل مستوى منذ بدء خطة الإصلاح المصرفى عام 2003.

وكان من المقرر إطلاق المبادرة الأسبوع الجارى، لكن نائب المحافظ جمال نجم قال إنها قد تتأخر للأسبوع المقبل نظرا لإبداء عدد من البنوك الرغبة فى المشاركة، وجار عقد اجتماع معها للتنسيق.

أكد عامر أن الكويت وافقت على تأجيل استرداد ودائعها بقيمة 4 مليارات دولار لمدة عام إضافى على آجال استحقاقها، مشيرًا إلى أن هيكلة الديون الخارجية تأتى فى إطار السعى للحفاظ على قوة الاحتياطى الأجنبى.

يذكر أن القاهرة حصلت على وديعتين من الكويت، الأولى بقيمة 2 مليار دولار فى 24 سبتمبر 2013، بسعر عائد الليبور أجل عام، ومستحقة السداد فى سبتمبر المقبل، بينما تلقت الوديعة الثانية بقيمة مماثلة فى 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ 2.5 % مستحق السداد بشكل نصف سنوى.

وكان البنك المركزى قد اتفق على تأجيل سداد مديونيات السعودية والإمارات، بقيمة 5.3 مليارات دولار.

يشار إلى أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية حقق مستويات غير مسبوقة منذ تعويم العملة المحلية نتيجة التدفقات النقدية من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وتحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس، واتفاقات الاقتراض الثنائية التى وقعها البنك المركزى، ليسجل 44 مليار دولار نهاية الشهر الماضى.

وتطرق محافظ المركزى إلى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة، موضحًا أن حجم التمويلات التى ضخت قاربت 100 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الفائدة عالميًا على استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية، التى دعمت الدولة بشكل كبير منذ قرار التعويم، قال عامر: «صافى استثمارات الأجانب مستقر، ولم نتأثر بشكل كبير، كما أن الصناديق العالمية أكدت لنا تفضيلها لمصر بين الأسواق الناشئة، والإصلاحات التى قمنا بها خلال الفترة الماضية جنبتنا الكثير من آثار التقلبات العالمية».

وعلى مستوى تطور أسعار الفائدة محليًا؛ قال طارق عامر، إن المستوى الحالى للفائدة مازال جاذباً للمودعين، مؤكدًا أن أموال المدخرين فى شهادات %20 لم تخرج من القطاع المصرفى منذ حلول أجل الاستحقاق.