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مبادرة رواد النيل تنظم Showcasing للشركات الناشئة للقاء المستثمرين ورجال البنوك

يوم 4 مارس المقبل
سيد بدر 2:45 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 2:45 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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تنظم مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع جامعة النيل، حلقات عرض ونقاش للشركات الناشئة ورواد الأعمال، للقاء المستثمرين ورجال البنوك والشركات الكبرى.

وأعلنت المبادرة أن الحديث سيتم تنظيمه يوم 4 مارس المقبل بمشاركة عدد من المؤسسات المالية والمستثمرين، ويمكن للشركات الناشئة التسجيل قبل يوم 20 فبراير الجاري.

وتسعي المبادرة إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال لمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءاً من الفكرة وحتي تأسيس الشركة والنمو والتوسع، كذلك تشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلي.

ويمكن للشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/39GmTAT

في سياق آخر نظمت المبادرة المرحلة الثانية من الورش التدريبية لتصميم اسطمبات البلاستيك، بتمويل من البنك المركزي و بنك التنمية الصناعية بهدف دعم الصناعه، وحضر الورشة 47 متدربًا .

وتهدف المبادرة لتشجيع ريادة الأعمال والأفكار المبتكرة بجانب زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وإحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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