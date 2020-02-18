مبادرة رواد النيل تنظم Showcasing للشركات الناشئة للقاء المستثمرين ورجال البنوك

يوم 4 مارس المقبل

تنظم مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع جامعة النيل، حلقات عرض ونقاش للشركات الناشئة ورواد الأعمال، للقاء المستثمرين ورجال البنوك والشركات الكبرى.

وأعلنت المبادرة أن الحديث سيتم تنظيمه يوم 4 مارس المقبل بمشاركة عدد من المؤسسات المالية والمستثمرين، ويمكن للشركات الناشئة التسجيل قبل يوم 20 فبراير الجاري.

وتسعي المبادرة إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال لمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءاً من الفكرة وحتي تأسيس الشركة والنمو والتوسع، كذلك تشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلي.

ويمكن للشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/39GmTAT

في سياق آخر نظمت المبادرة المرحلة الثانية من الورش التدريبية لتصميم اسطمبات البلاستيك، بتمويل من البنك المركزي و بنك التنمية الصناعية بهدف دعم الصناعه، وحضر الورشة 47 متدربًا .