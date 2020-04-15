مبادرة رواد النيل تنتج أقنعة واقية للوجه لحماية الأطباء من «كورونا»

نجحت مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في ابتكار وتصنيع أقنعة واقية للوجه لحماية الاطباء والعاملين بالمستشفيات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة التخطيط وبنكي مصر والتنمية الصناعية.

وقال المهندس محمد عمرو عبد القادر مدير المشروعات بمبادرة رواد النيل، إن الأقنعة الواقية لحماية الأطباء والعاملين بالمستشفيات يتم توزيعها مجانا على المستشفيات كجزء من جهود المبادرة للمساهمة في التغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا، وحرصا على حماية الأطباء و العاملين على مجال الرعاية الصحية في مصر وكجزء من المسئولية المجتمعية للمبادرة في حل بعض التحديات التي تواجهها مصر.

وأضاف بأن المبادرة توفر الأقنعة الواقية للوجه للمستشفيات المركزية ومستشفيات العزل “مجانا” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن البنوك الراعية تتحمل تكلفة التصنيع التي تتم من من خلال المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط داخل جامعة النيل الأهلية.





نموذج من الأقنعة الواقية

إمداد مستشفيين بالأقنعة الواقية

وأكد أنه تم إمداد مستشفى زايد التخصصي ومستشفى حميات إمبابة بكميات الأقنعة الواقية للوجه، وجاري استكمال كافة الطلبات لتلبية احتياجات المستشفيات مجانا.

وأكد عبد القادر انه يتم استخدام أفضل المواد والخامات في إنتاج وتصنيع الاقنعة الواقية للوجه من خلال مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي ما يجعلها تمنح أعلى درجات الجودة والأمان للأطباء والعاملين بالمستشفيات من أي إحتمال لانتقال فيروس كورونا.

وحول طريقة استخدام واقي الوجه أوضح مدير المشروعات بمبادرة رواد النيل، إنه يتم ارتدء الواقي المصنوع من البلاستيك فوق الكمامة لوقاية الوجه، وتم تصنيعه باستخدام ماكينات وأجهزة رقمية حديثة مثل ألات القطع بالليزر (غير المعدنية) كجزء من مشروع المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل ، موضحا أن هذا الانتاج غير هادف للربح وسوف يتم توزيعه على مراكز الرعاية الصحية في مصر مجانا.

باكورة الإنتاج

وأشار إلى أن الانتاج بدأ بـ 200 واقي للوجه يوميا ووصل الآن إلى 400 واقي للوجه، ويستهدف مع نهاية الشهر الجاري زيادة الانتاج إلى 1000 واقي للوجه لتلبية الطلبات والاحتياجات للمستشفيات، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسات الأخرى مثل البنوك وغيرها التقدم للحصول على الأقنعة الواقية ، لكن الأولية في المرحلة الحالية للمستشفيات المركزي ومستشفيات العزل.