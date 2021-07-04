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مبادرة رواد النيل تطلق برنامجاً جديداً لدعم صناعة الأثاث بالتعاون مع المصرف المتحد

شروط التقديم للاستفادة من البرنامج تتمثل في أن يكون مجال عمل الشركات هو صناعة الأثاث
فاطمة إمام 11:44 ص, الأحد, 4 يوليو 21 11:44 ص, الأحد, 4 يوليو 21

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أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية عن إطلاق برنامج جديد لدعم صناعة الأثاث في مصر بالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة الأثاث والمصرف المتحد.

وقال أحمد فاروق مدير برنامج مراكز التصدير وتنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل، إن التقديم للبرنامج الجديد الذي سيطلق من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة مستمر حتى منتصف يوليو الجاري ويستهدف تقديم الدعم الفنى والإداري للشركات العامة في مجال صناعة الأثاث.

وأضاف أن البرنامج سيستمر لمدة 6 أشهر وسيضم في دورته الجديدة ما يقرب من 30 شركة ويقدم 8 برامج فرعية تستهدف تنمية سلاسل القيمة لصناعة الأثاث في مصر بدءا من مراحل ما قبل الإنتاج والمراحل الوسيطة وصولا إلى الأسواق المحلية والعالمية.

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وتندرج هذه البرامج تحت مجالات صناعات الأثاث المختلفة مثل التصميمات الحديثة ومتطلباتها، إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا، معايير الجودة وكيفية التوافق مع متطلباتها، نموذج العمل الحديث ، متطلبات التجارة الإلكترونية والمواقع، آليات التسويق الرقمي وصياغة المحتوى، كيفية إجراء بحوث السوق واستخباراتها والدراسات التصديرية والإلمام بإجراءات التصدير وفتح الأسواق الدولية ، بالإضافة إلى برامج أخرى تغطى الفجوات الفنية والإدارية.

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وأوضح فاروق أن شروط التقديم للاستفادة من البرنامج تتمثل في أن يكون مجال عمل الشركات هو صناعة الأثاث أو أحد قطاعاته الفرعية، وأن تكون الشركات من فئة الشركات الصغيرة، أو المتوسطة وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، وأن تكون تملك الشركة سجلا تجاريا وأن تكون مؤسسة منذ 3 سنوات على الأقل.

وأشار مدير برنامج مراكز التصدير وتنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل إلى أن الشركات يمكنها التقديم لمشاركة في البرنامج الجديد من خلال https://forms.gle/Hw2h4CPBxRiZNeLU8 ، لافتا إلى أن المشاركين سيكون لديهم الفرصة للتعرف على حلول متخصصة ومتطورة بجانب التوافق مع معايير الجودة، والأنظمة التكنولوجية الحديثة التى تلائم متطلبات الأسواق في صناعة الأثاث.

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بقلم فاطمة إمام

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