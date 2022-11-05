مبادرة رواد النيل تشارك بنحو 24 شركة ناشئة في قمة التكنولوجيا وريادة الأعمال

تشارك مبادرة رواد النيل في النسخة التاسعة من قمة التكنولوجيا وريادة الأعمال “تكني 2022 Techne Summit ” التي تعقد بمكتبة الإسكندرية، اعتبارًا من اليوم السبت 5 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

وتعد مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزى؛ وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن مشاركة المبادرة في القمة تتم للمرة الخامسة على التوالي، وتشارك هذا العام بأكبر عدد من الشركات الناشئة والتي يصل عددها إلى 24 شركة محتضنة بمختلف حاضنات المبادرة وأكاديمية رواد النيل، وذلك ضمن أكثر من 800 شركة ناشئة وصندوق استثمار يشاركون في القمة التي من المقرر أن يحضرها نحو 21 ألف مشارك، بينهم مسئولو جهات حكومية ومتخصصون في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال و180 مستثمرا و300 متحدث من 70 دولة حول العالم.

وأضافت أن قمة ” تكني 2022″ تعد من الأحداث المهمة على صعيد ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تجمع العديد من الأنشطة والصناعات في قطاعات مهمة، بما يمثل فرصة قوية لعرض أفكار ومشروعات الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، وهو ما تحرص عليه مبادرة رواد النيل عبر مساعدة الشركات المحتضنة على التواصل مع المستثمرين ورجال الاعمال مباشرة.

وأكدت هبة لبيب أن مبادرة رواد النيل تعمل على تعزيز فرص الإستثمار في مجال ريادة الأعمال، مضيفه أن المبادرة تؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال وتمكين الشباب وتوعيتهم كإحدى ركائز الاستراتيجية الرئيسية، وذلك من خلال العديد من البرامج التي تقوم بها المبادرة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن القمة تعد فرصة هامة للتواصل مع بيئة ريادة الأعمال بما يمكن من فتح عدة فرص أمام شركاتنا المحتضنة بالمبادرة.

ولفتت الدكتوره هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إلى أن المبادرة ستشارك في 3 جلسات نقاشية، ستناقش كيفية تنفيذ الأفكار وتحويلها إلى مشروعات متميزة على أرض الواقع، كما ستتناول الاختلافات بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وأيهما أنسب لكل مشروع.

وكشفت عن أن المبادرة ستُنظم على هامش القمة مسابقتها السنوية للشركات الناشئة، وتركز هذا العام على عدة محاور أولها مجال التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، ويتاح المشاركة في المسابقة للشركات الناشئة التي تقدم حلولا تقنية مبتكرة بهدف مواجهة تغير المناخ ومراعاة الأبعاد البيئية، أو تعمل في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر على التحول الرقمي، وسيتم احتضان الشركات الفائزة من خلال حاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية Lauch SaaS التي يرعاها بنك قناة السويس.

وأوضحت أن المحور الثاني من المسابقة يستهدف الشركات الناشئة التي تقدم حلولا تقنية مناخية أو منتجات مبتكرة جديدة في واحد من مجالات الطاقة، الصناعة، البناء، النقل، نفايات الطعام والزراعة، وكذلك الشركات التي تعمل في مجال تعميق التصنيع المحلي، وستحظى الشركات الفائزة في هذا المجال بفرصة الاحتضان بحاضنة الأعمال الهندسية التي يرعاها بنك التعمير والإسكان.

وأشارت إلى أن المحور الثالث من المسابقة التي تقدمها مبادرة رواد النيل، تشمل الشركات الناشئة التي تعمل في مجال ديكورات المنازل، المشغولات اليدوية، وصناعة الأثاث، والتي تعتمد على مواد معاد تدويرها وصديقة للبيئة، وسيتم احتضان الشركات الفائزة بحاضنة أعمال التصميم الإبداعي التي يرعاها بنك QNBالأهلي.