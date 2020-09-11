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مبادرة رواد النيل تشارك بـ3 أوراق بحثية في المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا

يعقد برعاية وزارتي الاتصالات والبحث العلمي
سيد بدر 9:29 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20 9:29 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20

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تشارك مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بعد غد الأحد في المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا والذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي وتنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل في تصريحات لها اليوم إن المبادرة تشارك في المؤتمر بثلاثة أوراق بحثية في مجالات البيئة الداعمة لريادة الأعمال والتحول الرقمي واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجال الزراعي.

يشار إلى أن مصر تستضيف هذا المؤتمر الدولي لأول مرة، حيث يعقد المؤتمر سنويا في إحدى العواصم الكبرى في العالم، ويشارك فيه باحثين وخبراء دوليين في مجال إدارة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، ويعقد هذا العام في جامعة النيل الأهلية.

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وكان من المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر في أبريل الماضي، لكن تم تأجيله بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم، وسيجري عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس ويستمر لمدة 5 أيام.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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