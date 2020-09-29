مبادرة رواد النيل تدعم أكثر من 300 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة

الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية ودعمت أكثر من 92 شركة شركة ناشئة من خلال ما يزيد على 3 آلاف ساعة تدريبية

أعلنت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية عن أن المبادرة قامت خلال الفترة الماضية بدعم أكثر من 300 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامجها المختلفة.

وقالت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل رواد الأعمال بحاضنة أعمال المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إن المبادرة قامت بدعم أكثر من 92 شركة ناشئة من خلال ما يزيد على 3 آلاف ساعة تدريبية، كما تم نقل محتوى لأكتر من 130 شركة، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 80 منتجا من خلال الهندسية العكسية.

وأضافت أن مبادرة رواد النيل نجحت خلال الفترة الماضية في التواجد في 3 جامعات أخرى بجانب جامعتي النيل الأهلية والقاهرة وهي عين شمس والأزهر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي لدعم الشباب ورواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في عدة مجالات منها الزراعة والتصنيع والتحول الرقمي والميكنة.

وأشارت إلى أن مبادرة رواد النيل تعمل من خلال عدة برامج لدعم ريادة الأعمال أبرزها برنامج تطوير الأعمال الذي يوفر الدعم الاستشاري الحلول المالية وغير المالية لتحسين المشاريع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانطلاق.

وذكرت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن المبادرة تحتضن الشركات الناشئة في القطاعات الاستراتيجية وتدعمها وتساعد على تسويق منتجاتها، حيث تقدم برامج الإحتضان للأفكار الجديدة ودراسة مدى تقبل السوق لها وتطويرها وبلورتها، وأيضا التعامل مع الشركات القائمة، حيث تقوم على تطوير وتحسين خصائص المنتجات وزيادة تنافسيتها بالأسواق، كما تعمل حاضنات رواد النيل في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المالية والمنتجات الهندسية ومواد البناء والمجال الإبداعي وصناعة الأثاث.

وأكدت الدكتورة هبة لبيب على الأهمية الكبيرة التي توليها مبادرة رواد النيل لدعم الابتكار من خلال بيت التصميم ليكون مركز خدمة رائدا في مجال الخدمات الهندسية، ويغطي احتياجات بيئة السوق المتغيرة عن طريق تقديم الخبرة والمهارات والكفاءة العالية في مختلف البرامج الفنية وتطوير المنتجات سواء من خلال الجانب الشكلي الخارجي والجمالي للمنتج وأيضا الاعتماد على الشق الهندسي والهندسية العكسية وخلق منتج محلي كبديل للمنتج المستورد بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة.

وأشارت إلى أن مركز التميز لتصميم الاسطمبات التابع للمبادرة يهدف إلى تحسين كفاءة الصناعة المصرية وبناء حشد من المصممين المدربين ببرنامج مكثف تم تصميمه تحت إشراف خبراء صناعيين مع جهود من الاتحاد الأوروبي لنقل التكنولوجيا، وأيضا برنامج المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط وبرنامج رواد 2030 لتوفير خطوط إنتاج أولية تختبر بها السوق، بالاضافة إلى توفير التشبيك مع قاعدة عملاء ضخمة بالسوق.

وأوضحت أن برنامج التوعية والتدريب يعد من أهم البرامج التي توفرها مبادرة رواد النيل من أجل نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتدريب أصحاب الأعمال للنمو بمشاريعهم، ولا يقتصر الأمر فقط لأصحاب الأعمال والأفكار بل يبدأ من مرحلة ما قبل التخرج من الجامعة للتوعية والتثقيف بمعنى وأهمية ريادة الأعمال والإبتكار.

وقالت إن المبادرة توفر أيضا برامج لتشبيك شباب الجامعات مع الشركات الناشئة بعد تأهيلهم لسوق العمل، لافتة إلى الانتهاء من تدريب 600 متدريب لتأهيلهم لسوق العمل، وسيتم تشبيك نحو 300 منهم مع شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة.

وأضافت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إلى أن أكاديمية رواد النيل تعمل أيضا على تقديم التدريب والتأهيل للشركات الموجودة بالسوق والتي لديها رغبة لزيادة حجمها والتوسع واختراق أسواق جديدة، بالإضافة إلى برنامج سلاسل القيمة الذي يعمل على مساعدة الشركات خاصة في مجالات الصناعات البلاستيكية في الاستمرار والبقاء وان تكون صديقة البيئة من خلال التدريب على استخدام البلاستيك القابل للتحلل ليصبح مقبولا وقادرا على المنافسة محليا وخارجيا.