مبادرة توطين تضع خطوات ميكنة 400 ألف نقطة بيع قبل إطلاقها

عقدت اللجنة العامة لمبادرة “توطين” اجتماعها الدوري برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنوولجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلين من البنك المركزي المصري ووزارات الاتصالات، التموين والتجارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”إيتيدا”، مركز معلومات التجارة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن بنك مصر والإسكندرية وQNB.

وتستهدف مبادرة توطين ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين ألف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهرا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمبادرة بمشاركة جميع الأطراف المشاركة لبحث عدد من الموضوعات أبرزها دور شركاء المبادرة في عمليات التمويل والتشغيل في المحافظات المختلفة، ومناقشة الهيكل التنفيذي للمبادرة وبعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق والترويج للمبادرة وموقف البنك المركزي المصري من المبادرة ومحاولة تذليل التحديات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة.

ووفي سياق متصل عبر المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بمشاركة أجهزة الدولة بهذه المبادة التي تستهدف 400 ألف تاجر منتشرين في جميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد.

وتابع أن المبادرة تستهدف من خلال جميع الأطراف المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شاملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادها للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.