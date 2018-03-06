مبادرة برلمانية لتوفير 100 مليار جنيه لتنمية سيناء

ياسمين فوازاقترح النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية علي البنك المركزي بتوفير تسهيلات تصل الي 100 مليار جنية بفائدة 5% لكل من يريد المساهمة في تنمية سيناء، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب للبرلمان لتفعيل هذه المبادرة.وأشار الجوهرى إلى أن هناك حلول آخري لجذب الاستثمارات، حيث تم معالجة مشاكل الاستثما

ياسمين فواز

اقترح النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية علي البنك المركزي بتوفير تسهيلات تصل الي 100 مليار جنية بفائدة 5% لكل من يريد المساهمة في تنمية سيناء، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب للبرلمان لتفعيل هذه المبادرة.

وأشار الجوهرى إلى أن هناك حلول آخري لجذب الاستثمارات، حيث تم معالجة مشاكل الاستثمار من خلال القضاء علي البيروقراطية والروتين والفساد الإداري الموجود

ولفت إلى أن حزمة القوانين التي تمت الموافقة عليها كقانون الاستثمار والخدمة المدنية لمعالجة الجهاز الإداري بجانب قانون التراخيص الصناعية لتسهيل الإجراءات، إلا أن الأزمة الحقيقة التي تواجه الفارق بين الواردات والصادرات

وطالب بوضع خطة إستراتيجية واضحة في كيفية إيجاد مصانع لتوفير فرص عمل بالإضافة غلي زيادة الإنتاج.

