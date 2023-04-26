مبادرة «المنفذ» تحتفل بتكريم الشركاء والمساهمين بها (صور)

احتفلت مبادرة المنفذ “كل يوم حكاية”، بتكريم شركاء النجاح المساهمين فيها، وفي مقدمتهم “اتصالات مصر”، و”بيبسيكو”، و”تعمير”، و”مارجينز”، و”زانوسي”، و”بيكو”، و”أكسا”، و”إي فاينانس”، و”أبوعوف”، و”caf”، و”دولاتو”، و”هيلتون”، و”kayy”، و”أسطول”، وجمعيتي “بداية” و”عُمار أرض” للأعمال الخيرية، فضلاً عن مجموعة من الشباب والمتطوعين المشاركين في “المنفذ”، وفريق عمل “فوكس”، وعدد من الشخصيات الفاعلة أبرزهم نجوى الميهي المنسق الإعلامي للمبادرة.

وتأتي مبادرة المنفذ “كل يوم حكاية” في إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومن منطلق زيادة الوعي بمفهوم المسئولية المجتمعية وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشروعات التنموية، وفي ضوء رؤية مصر2030، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقتها القيادة السياسية، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه كريم مكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس، ومؤسس مبادرة المنفذ، الشكر لجميع الشركات والمؤسسات المستهمة في “المنفذ”، الذين نجحوا في تحويل المبادرة من مجرد فكرة، إلى واقع ملموس بإعلاء قيم الخير والتضامن الاجتماعي ومساعدة الغير.

وأكد في كلمته خلال الاحتفالية، أن مقر “المنفذ”، استقبل أكثر من 2700 زائر شاركوا في الخير خلال أيام شهر رمضان المبارك، جميعهم لعبوا دوراً بارزاً في نجاح المبادرة، مؤكداً أن الرؤساء التنفيذيين للشركات عملوا بأيديهم في تعبئة وإعداد صناديق المواد الغذائية “الكراتين” التي بلغ عددها نحو 24 ألف و500 كارتونة استوعبت حوالي 334 طن منتجات غذائية متنوعة.

وقال “مكي”، إن كراتين المواد الغذائية تم توزيعها لحالات مدروسة بعناية فائقة من الجمعيات في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيداً بالدور المحوري لجمعيتي بداية، وعُمار الأرض.

واستعرض “مكي”، مراحل عمل “المنفذ”، منذ إطلاقها، مؤكداً أن الوقت الحالي هو الأنسب لتوجيه مزيد من الاستثمار في مجال التنمية المجتمعية خاصة عقب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضح أنه من المقرر أن تُطلق مبادرة المنفذ 4 مشروعات ثابتة طوال العام، وليس خلال شهر رمضان فقط، على أن يكون المشروع القادم الذي يتم الإعداد له حالياً خاص بدعم القطاع التعليمي في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاحتفالية أذاعت المبادرة فيلماً قصيراً تناول مراحل تجهيز وإعداد صناديق المواد غذائية التي يتم توزيعها على العديد من الفئات الأكثر احتياجا، على مدى 30 يوما خلال شهر رمضان الكريم.