مبادرة الصابون أبرز الأدوار المجتمعية لهيلتون فى مصر

دعاء محمود احتفلت هيلتون اليوم بالأسبوع العالمي للخدمة من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي استمرت على مدار اليوم بالتعاون مع مؤسسة أنا المصري. وقد أقيم الاحتفال في فندق هيلتون بيراميدز جولف.وكانت هيلتون قد بدأت منذ عام 2012 الاحتفال بالأسبوع العالمي للخدمة سنويًا، والذي يُعد من أكبر مباد

دعاء محمود

احتفلت هيلتون اليوم بالأسبوع العالمي للخدمة من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي استمرت على مدار اليوم بالتعاون مع مؤسسة أنا المصري. وقد أقيم الاحتفال في فندق هيلتون بيراميدز جولف.

وكانت هيلتون قد بدأت منذ عام 2012 الاحتفال بالأسبوع العالمي للخدمة سنويًا، والذي يُعد من أكبر مبادرات الفندق لخدمة المجتمع، حيث يشارك في هذا الفعاليات عشرات الآلاف من العاملين في الشركة بجميع أنحاء العالم، بهدف إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات المحلية التي يعملون بها، عن طريق اطلاق البرامج التطوعية المختلفة.

وكان من بين الأنشطة التي قام الفندق عن طريقها بدعم أطفال المؤسسة، تنظيمه دورات تدريب مهني خلال الإجازة الصيفية، وكذلك التعاون مع شركة Diversey في تنظيم مبادرة “Soap for Hope “، وهي لإعادة تدوير الصابون المستعمل.

وأعلن هيلتون بيراميدز جولف عن قيامه بتنظيم دورة تدريبية متقدمة في اعادة تدوير الصابون المستعمل، لرفع مستوى المنتج طبقاً لمعايير الجودة التي تتبناها هيلتون، كما يقوم أيضاً بتعليم أطفال المؤسسة بعض المهارات البيعية المتخصصة، لمساعدتهم في بيع الصابون المُعاد تدويره.

من ناحية أخرى، يوفر الفندق عددا من معدات الخبز مع توفير التدريبات اللازمة، بهدف دعم خطط أنا المصري لافتتاح مخبز، وهو مشروع مُدرّ للإيرادات ويعمل على خلق فرص عمل للشباب، خاصة مع قيامه بخدمة المنطقة الجغرافية التي تتواجد بها المؤسسة.

وقام باستضافة فعاليات الأسبوع العالمي للخدمة هيثم نصّار-مدير عام هيلتون بيراميدز جولف، بحضور أعضاء الإدارة العليا في هيلتون، ومنهم رودي ياجرزباخر- رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ومُهاب غالي- نائب الرئيس للعمليات في مصر وشمال أفريقيا، بالإضافة لعهدي عزت اسكندر-رئيس مؤسسة أنا المصري.