مبادرة السيسي لتحسين أحوال الفئات الإبداعية.. منظومة حماية تدعم قيمة أهل الفن

على إثر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفنانين وتحسين أحوالهم المعيشية ، أعرب الكثير من الفنانين بالفعل عن احتياجهم للشعور بالامان وتقدير الدولة و المجتمع لقيمة الفن وأهله .

جاء ذلك عقب انعقاد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الاحد الماضى مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، وهو الاجتماع الذي تم خلاله متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كماأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن الرئيس قد اطلع على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة ، بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم جميع الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

أحمد عبد العزيز : نشكر الرئيس على دعمه للفنانين ونطالب بمعاش يعادل الحد الادنى للاجور من أجل حياة مستقرة

و تعليقا على هذا التطور أعرب الفنان أحمد عبد العزيز عن أعجابه وتقديره لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه ووجه له الشكر لدعم الفنانين .

وأضاف عبد العزيز أنها مبادرة وخطوة هامة وان كانت متأخرة منذ عشرات السنين فهذا افضل بالتأكيد . الفنان أحمد عبد العزيز

وأشار عبد العزيز الى ان هناك الكثير من الفنانين تعاملوا باخلاص تام مع العمل الفنى ، و بذلوا من اجله جهدهم ووقتهم ولم يعترضوا على انهم لم يحصلوا على مقابل كل تلك السنوات ، وانتهت حياتهم وهم يعانون من مشاكل اقتصادية و صحية واحتياجهم متطلبات علاجية باهظة الثمن وعانوا من مشاكل أقتصادية ، و لم يتركوا لابنائهم معاشات يأمنون بها حياتهم بعد الوفاة ليعيشوا حياة مستقرة ، فلابد من توفير معاش من النقابات المهنية على أن يساوي على الاقل الحد الادنى للاجور، وان يكون هناك تأمين صحى شامل للفنانين لان هذا يشعرهم بقدر من الطمانينة والامان .

مجدى صابر : سعيد بمبادرة السيسى لان هناك معاشات لاتكفى قوت يوم واحد

ومن جانبه ، وجه السيناريست مجدى صابر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أثبت انه يراعى كل فئات الشعب المصرى ، بالرغم من انشغالاته بمسؤولياته فى قضايا كثيرة منها الاقتصاد والامن وغيرها ، و رغم ذلك فانه لم ينس الفنانين وأصر ان يوجه الرعاية لاسر الفنانين صحيا أو على المستوى الاجتماعى .

واضاف صابر أن البعض يظن ان الفنانين يحصلون على ملايين، لكن الحقيقة أن كبار النجوم فقط هم من يحصلون على ذلك ، فهناك من أبناء المهنة من يعيشون حياتهم يوما بيوم، وخاصة فى ظل تقلص الانتاج الدرامى والسينمائى ،فهناك الكثيرين بدون عمل ويحتاجون الى دعم اجتماعى ، ودعم من خلال النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية ،وايضا دعم صحى لان كثير من العاملين فى مجال الفن فى سن المعاشات يحتاجون الى ادوية ورعاية طبية ، فالرئيس فى الحقيقة أغناهم عن السؤال . السيناريست مجدى صابر

و اعرب صابر عن سعادته بهذا التوجه من قبل الرئيس لان هناك الكثيرين يعملون من وراء الكاميرات بدون عمل منذ سنوات ، فهناك الذى أجر سيارته الخاصة ، فهم بالفعل يحتاجون المساعدة ، فهذا تدخل شديد الرقى والانسانية من رئيس الدولة انه يشعر بالمشاكل واحتياجات الفنانين .

وأوضح صابر أن الفنانين ينقصهم المعاش لان هناك معاشات لاتكفى قوت يوم واحد ! وهناك نقابات لم تدفع معاشات ،وثمن الادوية ، لذلك فالعديد من الفنانين يحتاجون لدعم مادى من خلال النقابات عن طريق الدولة او المؤسسات ، وذلك لمن هم يعملون وراء الكاميرات والفنانين الصغار والكومبارس والفنيين ، كما أتمنى ان تكون هناك آلية عملية لتحقيق ذلك بشكل سريع .

المخرج محمد فاضل

المخرج محمد فاضل : يتمنى من الجهات المعنية – سواء نقابة او غيرها- ان توفر فرص عمل لباقي الفنانين

أما المخرج محمد فاضل فوصف ما قاله الرئيس أنه قرار مهم جدا يمد نطاق تطبيقه فلسفة حياة كريمة الى فئة اخرى من الشعب ، وهم الفنانين، وهذا مطلب هام جدا لتأمين حياتهم فى الشيخوخة .

وتمنى فاضل من الجهات المعنية – سواء نقابة او غيرها- ان توفر فرص عمل لباقي الفنانين، فلا يجب أن يقتصر الأمر فقط على المعاشات او التأمين فقط ، بل يجب أن يشمل أيضا تأمين فرص العمل .

وأضاف فاضل أنه بالنسبة لزيادة المعاشات يجب الانتباه أن النقابات الفنية ايرادتها محدودة ، لذا يجب التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى في هذا الشأن ، وهذا يفسر توجيه الرئيس خطابه لهم فى الاساس .