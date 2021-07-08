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مبادرة السيارات تتلقي 134 طلبًا لإحلال مركبات المنطقة الحرة ببورسعيد

بعد 24 ساعة من إعلان وزارة المالية فتح باب التقديم
شريف عيسى 7:16 م, الخميس, 8 يوليو 21 7:16 م, الخميس, 8 يوليو 21

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تلقى موقع مبادرة إحلال السيارات ما يقرب من 134 طلبًا لإحلال وتجديد سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد بعد أقل من 24 ساعة من إعلان وزارة المالية إحلال وتجديد هذه الفئة من المركبات، والتى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي وبنزين”.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن من 134 طلبًا تمكن 119 منها من الحصول على قبول مبدئي من شركات السيارات.

وأشار إلى 11 طلبًا حصلوا على موافقة البنوك المشاركة فى المبادرة، وفى إنتظار تخصيص المركبة من شركات السيارات.

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وأضاف: أن هناك طلب واحد فى إنتظار موافقة البنك، وأن ما يقرب من 3 أفراد قرروا إلغاء طلباتهم بعد تقدمهم فعليًا على الموقع الرسمي للمبادرة.

المالية تستهدف إحلال 21 ألف مركبة من سيارات المنطقة الحرة

تستهدف وزارة المالية مشاركة ما يقرب من 21 ألف مركبة من سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد التى مر على إنتاجها 20 عامًا بمبادرة إحلال.

وقرر عدد من الجهات المعنية مشاركة سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد بعد سداد رسوم جمركية مخفضة بهدف تسهيل عمليات مشاركتهم.

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مبادرة السيارات
فيات من أكثر ماركات السيارات القديمة تخريدًا في مبادرة الإحلال

وتتراوح قيمة الرسوم الجمركية حال مشاركة السيارات القديمة ما بين 2000 و5000 جنيه، مع إعفاءها من غرامة مخالفة اللائحة الاستيرادية.

قال د.عوض إنه تقرر فتح باب تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد للمشاركة فى المبادرة بدءًا من موديل 1976 وحتى 2001.

وتابع: يلتزم مالكوا سيارات المنطقة الحرة بدءًا من موديلات عام 1976 وحتى 1990 بسداد رسوم جمركية لتحويلها إلى ملاكي بقيمة تقدر بـ 2000 جنيه، فيما سيقوم مالكو المركبات بداية من موديلات 1991 حتى 2001 بسداد رسوم جمركية بقيمة 5000 جنيه. 

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وأوضح أن من القواعد التنظمية الخاصة بمشاركة سيارات المنقطة الحرة ببورسعيد أن يقوم مالك السيارة القديمة بدفع قيمة الرسوم الجمركية المخفضة قبل تسليم مركبته لساحة التخريد، مؤكدًا على أنه لن يتم خصم قيمة الرسوم الجمركية من الحافز الأخضر.

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بقلم شريف عيسى

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