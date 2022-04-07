أطلقت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) استطلاعًا للرأي عبر الإنترنت مفتوحًا من 5 إلى 30 أبريل 2022.

وأكدت المبادرة أنَّ الشركات التي لديها مشاريع استثمارية تساعد وصول سيدات الاعمال إلى مصادر التمويل وفرص العمل، مدعوة للمشاركة في هذه الدعوة لتقديم العروض.

تستهدف دعوة استطلاع الآراء الشركات الخاصة في مصر والسنغال وتونس، والتي تسعى للحصول على فرصة منح مشتركة في مجالات مختلفة.

كما أن هذه الشركات مدعوة للمشاركة في استطلاع الرأي والافادة عما إذا كانت لديهم مشاريع استثمارية قادمة يمكن أن تتأهل للحصول على منحة مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف.

الشركات التي تمتلك السيدات أغلبية حصصها.

الشركات التي بها أغلبية من النساء في مراكز الإدارة

الشركات التي توظف سيدات بشكل اساسي.

الشركات التي تستهدف النساء من خلال المنتجات المتخصصة والخدمات المُقدمة.

رابط استطلاع مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

اللغة العربية اضغط هنــــــــا ، اللغة الإنجليزية اضغط هنـــــــــــا

الاستثمار من أجل التوظيف

وفي هذا الصدد، قال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف “تعمل المبادرة على توفير دعم مادي بهدف مساعدة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات في تدبير اجمالي التمويل المطلوب لبدء مشروعهم في هذه البلدان ، حيث تعد هذه المشاريع مساهمة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحد من البطالة وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو زيادة فرص العمل للشباب”.

وقال كريم جاد، مسؤول المبادرة في مصر: ”سبق أن نفذت المبادرة دعوة ناجحة لتقديم العروض في مصر في نوفمبر 2021. ويتم التحضير الآن لدعوة خاصة بسيدات الأعمال ومشاركة المرأة في سوق العمل. واستعداداً لهذه الدعوة، ستبدأ المبادرة في حملة استطلاع الرأي الخاص بالفئة المستهدفة وذلك لاستبيان استعداد المستثمرات وامكانيتهن المادية و الإدارية لبدء مشاريعهن و حجم الاستثمار المطلوب ، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يعمل على تحسين أوضاع المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية في التنمية، مما يؤثر إيجابياً على نهضة المجتمع”.

تهدف دعوة استطلاع الآراء إلى تقييم إمكانات السوق للمشاريع التي تسهل وصول المرأة إلى التمويل وفرص العمل.

بالإضافة إلى جمع المعلومات حول التحديات والاحتياجات للشركات المتقدمة للحصول على منحة من مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف IFE)) في المستقبل.

سوف توفر المعلومات المقدمة من قبل المشاركين في استطلاع الرأي، معطيات حول نوعية وحجم للاستثمارات المطلوبة، وإمكانيات خلق فرص العمل. مما سيمكن مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف من تكييف دعوة تقديم العروض التالية وفقا لمتطلبات الشركات العاملة في مصر والسنغال وتونس. من المتوقع إطلاق دعوة تقديم العروض في النصف الثاني من عام 2022.

يجب أن تكون المشاريع الاستثمارية التي يمكن لمبادرة الاستثمار من اجل للتوظيف (IFE) المساهمة في دعمها قابلة للتطبيق من الناحية التشغيلية وأيضا تتحلي بعناصر الاستدامة المالية.

يجب ألا تتجاوز مدة الاستثمار المخطط له حتى بدء التشغيل 24 شهرًا

كما يجب ألا تتجاوز مدة الاستثمار المخطط له حتى بدء التشغيل 24 شهرًا. بالتوازي مع أهداف مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE)، تحتاج المشروعات المؤهلة كذلك إلى المساهمة في خلق فرص العمل بالمؤسسة المترشحة بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المتأثرة ايجابا بالمشروع المقترح (التأثير المضاعف).

مبادرة الاستثمار من أجل للتوظيف (IFE) هي مبادرة استثمارية، أنشأها بنك الائتمان لإعادة الأعمار (KfW) نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية كجزء لا يتجزأ من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل. تهدف المبادرة الخاصة، التي تعمل تحت العلامة التجارية استثمر من اجل الوظائف، إلى إزالة حواجز الاستثمار وخلق وظائف جيدة وفرص تدريب في البلدان الشريكة لها في إفريقيا: مصر، إثيوبيا، غانا، كوت ديفوار، المغرب، رواندا، السنغال وتونس.