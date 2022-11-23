مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تدعو للتقدم بمقترحات مشاريع في 7 دول أفريقية بينها مصر

أطلقت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف في 21 نوفمبر 2022 الدعوة الإقليمية الثانية لتقديم العروض في كل من مصر وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا ورواندا والسنغال وتونس. هذه الدعوة ولا تختص هذه الدعوة بقطاعات اقتصادية أو موضوعات بعينها.

مستهدفات مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

تستهدف الدعوة استقبال الطلبات لأربعة أنواع من مشاريع الاستثمار: المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (بدون تحقيق تدفقات نقدية)، وتغطي المبادرة ما يصل إلى 90٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

كما تستهدف المبادرة المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (مع تحقيق تدفقات نقدية؛ حيث تغطي المبادرة ما يصل إلى 75٪ من إجمالي قيمة الاستثمار، والمشاريع الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقاً في خلق فرص العملن وتغطي المبادرة ما يصل إلى 35٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

وأخيرًا المشاريع الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل، وتغطي المبادرة ما يصل إلى 25٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

وتتراوح قيمة المنح بين مليون إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد، حيث يلتزم كل مشترك بنسبة التمويل الخاص به لاستكمال تمويل المشروع. وتعتمد نسبة مساهمة مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف على نوع المشروع.

مواعيد التقدم بالقترحات

يمكن للمتقدمين المحتملين تقديم مقترحات المشاريع الخاصة بهم حتى 22 ديسمبر 2022، الساعة 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا؛ حيث تدعو المبادرة كل من الشركات والمؤسسات المهتمة الأخرى، العامة منها أو المنتمية الي القطاع الخاص، إلى تقديم مقترحات مشاريع عالية الجودة إما على شكل اتحاد مؤسسات أو كيان فردي.

ويتم عقد سلسلة من الندوات لعرض أهداف المبادرة وشروط تقديم المقترحات، بالإضافة إلى خطوات وطرق المشاركة. وتعقد الندوات عبر الإنترنت في 23 نوفمبر و7 ديسمبر و14 ديسمبر 2022 (باللغة الإنجليزية)، ويوم 24 نوفمبر و8 ديسمبر و15 ديسمبر (باللغة الفرنسية). تعقد جميع الندوات في تمام الساعة 11 بتوقيت وسط أوروبا.

وتعتبر مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل.

وتهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار “استثمر من أجل الوظائف”، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.