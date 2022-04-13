الإسكندرية

مبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية» تنطلق عقب عيد الفطر

عقب اجتماع بين جميع أطراف المبادرة
السيد فؤاد 12:39 ص, الخميس, 14 أبريل 22 12:39 ص, الخميس, 14 أبريل 22

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كشف الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، عن أنه تم عقد اجتماع مساء أمس بحضور عددا من الجهات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمناقشة مبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية، وتم الاتفاق على انطلاقها عقب عيد الفطر .

حضر الاجتماع كل من اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للمصايف، والدكتور أحمد عبد القادر مدير مركز بحوث البلاستيك، والمهندس إبراهيم أبو الحكم رئيس غرفة الصناعات البلاستيكية، والدكتوره مروة عبد الفتاح أستاذ مساعد هندسة كيميائية ومنسقة المبادرة وعدد من مصنعي البلاستيك فى إسكندرية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق مبادرة بعد عيد الفطر، لمواجهة الأكياس البلاستيك فى إسكندرية، برعاية وحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبالتنسيق مع محافظة إسكندرية.

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وأبدى اللواء جمال رشاد أنه ضمن المبادرة، منع استخدام الأكياس البلاستيك، ليتم تطبيقها، ومنها على سبيل المثال أن مرتادي الشواطئ سيقومون باستبدال الأكياس البلاستيك التي في حوزتهم بالأكياس البديلة ” غير البلاستيكية “، بالاضافة إلى تقديم النصح لهم خلال استخدام تلك الموانئ وأهمية هذا التعديل بالشواطئ .

كما تم الاتفاق مع الغرف التجارية والمصنعين، أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة تنفيذ مواصفة قياسية لأكياس البلاستيك الصادرة عن المصانع حتى يتم تقليل الأضرار الناتجة عنها، خاصة بعد ما تم التعرف على أن المصانع غير المرخصة لإنتاج البلاستيك فى إسكندرية هي أكثر من 75% من صناعة البلاستيك، كما يتم إضافة مواد شديدة الخطوة أثناء صناعة البلاستيك.

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كما تم الاتفاق على العمل على التوسع الكبير فى صناعة الأكياس من مادة القماش، وتوفير حوافز لصناعة الأكياس القماش كبديل للأكياس البلاستيكية، وكذلك التوسع فى الأكياس صديقة البيئة، كما سيتم تنفيذ دراسات ” عبر المبادرة ” عن إضافة مواد على الأكياس البلاستيكية تجعلها قابلة للتحلل.

وعلى مستوى المحافظة سيتم تنفيذ خطة للتوعية بخطورة الأكياس البلاستيك، خصوصا بعد ما تم الاطلاع خلال الاجتماع على الدراسات التي تؤكد خطورة الأكياس البلاستيكية، عن تطاير جزيئات البلاستيك فى الهواء ووهو ما يسبب أمراض للإنسان على المستوى البعيد.

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يذكر ان هذا الاجتماع الثاني لكافة الأطراف المشاركة في المبادرة، حيث كان الاجتماع الأول مع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والذي كان قد تم الاتفاق على إشراك وزارة البيئة في المبادرة حتى يتم نشر ثقافة منع استخدام الأكياس البلاستيك واستخدام البدائل الخاصة بيها.

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بقلم السيد فؤاد

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