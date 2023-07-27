«مبادرة الإحلال»: ننتظر موافقة شركات السيارات على تخصيص أكثر من 8 آلاف مركبة للعملاء

أعلنت مبادرة إحلال السيارات، عن عدد الموافقات التى تنتظرها من قبل شركات السيارات على تخصيص نحو 8 آلاف و88 مركبة، على أن يتم البت بها لصالح العملاء.

ووفقًا لـ«مبادرة الإحلال»، تصدرت «هيونداي» قائمة أكثر العلامات التجارية في انتظار الموافقات المبدئية على إنتاج وتوريد المركبات للعملاء، بإجمالى نحو 4 آلاف و69 وحدة، موزعة كالتالى، 2203 من طراز «إلنترا HD»، و1866 سيارة لـ«أكسنت RB».

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بنحو 3 آلاف و431 سيارة؛ بواقع 1134 مركبة من طراز «تيجو 3» و2297 وحدة لـ«أريزو 5».

وتمركزت «BYD» فى المرتبة الثالثة بقائمة ماركات السيارات الأكثر في عدد الموافقات المنتظر البتّ بها من قِبل شركات السيارات المقرر توريدها لعملاء مبادرة الإحلال، مسجلة نحو 588 مركبة.

ويذكر أن مبادرة الإحلال أعلنت، فى وقت سابق، وقف تلقي طلبات تنفيذ عمليات الإحلال وشراء سيارات «نيسان» و«لادا» مؤقتًا، لأسباب تتعلق بعدم قدرة الشركات المحلية على الاستمرارية فى عمليات الإنتاج وتوريد الكميات المطلوبة.

تخصيص 1974 ميكروباص في مبادرة الإحلال

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مبادرة إحلال السيارات، عن إجمالى عدد الطلبات التى تخصيصها من مركبات النقل الجماعي «الميكروباص»، العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي، لتصل إلى 1974 مركبة، منذ بدء إطلاق المبادرة في يناير 2021 و حتى الآن.

وأوضحت المبادرة أن العلامة الصينية «كينج لونج» جاءت فى صدارة ماركات النقل الجماعي الأكثر طلبًا على مركبات «الميكروباص» بإجمالى نحو 1333 وحدة.

فى المقابل، اقتنصت «زميكس» المرتبة الثانية بنحو 500 ميكروباص، رغم توقفها عن عمليات الإنتاج والتوريدات لعدة أشهر.

وحلّت «الثالثة» في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر تخصيصًا وتوريدًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» بإجمالى 138 وحدة، أعقبتها «فوتون» في المركز الرابع بواقع 3 مركبات فقط.

يُذكَر أنه العلامة الصينية «جولدن دراجون» انضمت رسميًّا لمبادرة «إحلال السيارات»، في يونيو الماضى.

وتوضح البيانات التالية حصر الأعداد والكميات التى تم تخصيصها وتوريدها لمبادرة الإحلال، بالإضافة إلى الطلبات التى تترقب الحصول على الموافقات المبدئية من قِبل شركات السيارات: