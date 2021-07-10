اقتصاد وأسواق

مبادرة الإحلال تكشف تطور أعداد سيارات الغاز الطبيعي المُسلمة خلال 3 أشهر (جراف)

قفزة في أعداد السيارات المُسلمة من أبريل حتي يونيو
منى عبدالباري 12:56 م, السبت, 10 يوليو 21 12:56 م, السبت, 10 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بـ الغاز الطبيعي ، إن هناك تزايدًا ملحوظًا فى معدلات تسليم السيارات، منذ أبريل الماضي المبادرة.

قفزة في أعداد السيارات المُسلمة من أبريل حتي يونيو

وأشار منير إلى أنه منذ أبريل الماضى حصل 400 مواطن على سياراتهم، كما حصل 600 على عرباتهم فى مايو، و1340 شخصًا تسلموا سياراتهم فى يونيو، و 295 خلال الأيام القليلة الماضية من يوليو الجارى.

اقرأ أيضا  متحدث التموين: طلب الزمالك بتسجيل العلامة التجارية نادي القرن مازال قيد البحث (فيديو)

ولفت إلى أنه منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في 4 يوليو الجارى بلغ عدد طلبات إحلال هذه السيارات إلى الغاز الطبيعي 134 طلبًا في3 أيام فقط، منها 12 طلبًا للسداد النقدى، 122 بالتقسيط، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال شركات السيارات والبنوك.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مبادرة الإحلال في يناير الماضي، فيما بدأ تسليم السيارات في أبريل، وبلغت قيمة الحافز الأخضر للسيارات المُسلمة حتى الأن 56.5 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  «الضرائب» تُلزم مراكز كبار ومتوسطي الممولين بتقديم نماذج المعاملات مع المجموعات المرتبطة إلكترونيا

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

الزراعة: ضخ 30 طن لحوم بمنافذها يوميًا

الصاوي أحمد 1:12 م, السبت, 10 يوليو 21

روشتة «الزراعة» قبل شراء أضحية العيد.. 12 نصيحة يجب مراعاتها (إنفوجراف)

الصاوي أحمد 12:54 م, السبت, 10 يوليو 21

«المصرية للحوم» تبدأ طرح الخراف الحية على المستهلكين

محمد مجدي 12:28 م, السبت, 10 يوليو 21

المالية: إحلال السيارات تبدأ تلقي طلبات الميكروباص الأحد المقبل

منى عبدالباري 11:58 ص, السبت, 10 يوليو 21

«الضرائب» تُلزم مراكز كبار ومتوسطي الممولين بتقديم نماذج المعاملات مع المجموعات المرتبطة إلكترونيا

منى عبدالباري 11:45 ص, السبت, 10 يوليو 21

«المالية»: 56.6 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لسيارات «الإحلال» منذ أبريل

منى عبدالباري 11:42 ص, السبت, 10 يوليو 21