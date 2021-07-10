مبادرة الإحلال تكشف تطور أعداد سيارات الغاز الطبيعي المُسلمة خلال 3 أشهر (جراف)

قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بـ الغاز الطبيعي ، إن هناك تزايدًا ملحوظًا فى معدلات تسليم السيارات، منذ أبريل الماضي المبادرة.

قفزة في أعداد السيارات المُسلمة من أبريل حتي يونيو

وأشار منير إلى أنه منذ أبريل الماضى حصل 400 مواطن على سياراتهم، كما حصل 600 على عرباتهم فى مايو، و1340 شخصًا تسلموا سياراتهم فى يونيو، و 295 خلال الأيام القليلة الماضية من يوليو الجارى.

ولفت إلى أنه منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في 4 يوليو الجارى بلغ عدد طلبات إحلال هذه السيارات إلى الغاز الطبيعي 134 طلبًا في3 أيام فقط، منها 12 طلبًا للسداد النقدى، 122 بالتقسيط، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال شركات السيارات والبنوك.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مبادرة الإحلال في يناير الماضي، فيما بدأ تسليم السيارات في أبريل، وبلغت قيمة الحافز الأخضر للسيارات المُسلمة حتى الأن 56.5 مليون جنيه.