«مبادرة الإحلال» تعلن عن الأسعار الجديدة لميكروباص خلال يونيو

أعلنت مبادرة إحلال السيارات عبر موقعها الإلكتروني، عن قوائم الأسعار الجديدة لمركبات النقل الجماعي الميكروباص لمختلف العلامات التجارية المشاركة في المبادرة.

أسعار ميكروباص كينج لونج فى مبادرة إحلال السيارات

حددت شركة «كينج لونج إيجيبت» لتجميع السيارات التجارية، أسعار ميكروباص كينج لونج التى يتم إنتاجية وتوريده فى مبادرة إحلال السيارات عبر فئتين بأسعار تبدأ من 415 إلى 440 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون فى مبادرة الإحلال

استأنفت المجموعة العربية للتجارة “القصراوي جروب” الوكيل الحصري للعلامة الصينية «جولدن دراجون» فى مصر، عمليات إنتاج وتوريد مركبات النقل الجماعي ميكروباص «جولدن دراجون» لمبادرة الإحلال، بعد توقف امتد أكثر من عدة أشهر جراء نقص مكونات الإنتاج المستوردة المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وقدرت «القصراوي جروب» أسعار ميكروباص جولدن دراجون في مبادرة إحلال السيارات بسعر 454 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص زميكس فى مبادرة إحلال السيارات

أعلنت الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» الوكيل المحلي لـ«زميكس»، عن أسعار ميكروباص زميكس المزودة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي التى يتم توريدها فى مبادرة الإحلال عبر فئتين بأسعار تبدأ من 420 إلى 445 ألف جنيه.

أسعار ميكروباص فوتون فى مبادرة الإحلال

انضمت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الموزع الحصري للعلامة الصينية «فوتون»، لمبادرة إحلال السيارات رسميًا خلال مايو الحالى، من خلال إنتاج وتوريد مركبات النقل الجماعي ميكروباص فوتون C2 المزود بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج “بنزين – غاز”.

ووفقًا للموقع الرسمي لمبادرة الإحلال، حددت أسعار ميكروباص فوتون C2 بسعر 599 ألفًا و880 جنيهًا.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات: