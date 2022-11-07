«مبادرة الإحلال» تعلن توقف إنتاج ميكروباص «زيمكس» بشكل مؤقت

أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توقف عمليات إنتاج ميكروباص «زيمكس» بشكل مؤقت بمصانع “الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات – إيبام”؛ جراء صعوبة استيراد مكونات الإنتاج.

وعرضت مبادرة الإحلال على مقدمي طلبات شراء ميكروباص «زيمكس» إمكانية الاستبدال بمركبات أخرى تابعة لماركات أخرى، وذلك قبل الخميس المقبل تجنبًا لإلغاء الطلبات.

يُذكر أن علامتي «كينج لونج، وجولدن دراجون» تشارك ضمن مبادرة إحلال السيارات، من خلال إنتاج وتوريد مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» العاملة بأنظمة التشغيل المزودج «بنزين – غاز».

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة الاحلال، إن تلك الخطوة جاءت بعد إخطار “الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات – إيبام” بتوقفها بشكل مؤقت عن تسليم طلبات شراء ميكروباص «زيمكس» العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج “بنزين – غاز”؛ بسبب صعوبة انتظام عمليات الإنتاج بمصانعها.

وأضاف، لـ”المال”، أن هناك مجموعة من العملاء تمكنوا من استبدال طلباتهم بشراء ميكروباص «زيمكس» بأخرى تابعة للماركات الأخرى المشاركة ضمن المشروع، موضحًا أن المبادرة ما زالت تتلقى جميع الطلبات عبر موقعها الإلكتروني الخاص بها.

وعن تغير أسعار السيارات في مبادرة الإحلال، قال عوض إنها لم تتلق أية إخطارات من قِبل الشركات المشاركة ضمن المشروع حول تحريك أسعار طرازاتها حتى الآن.

وأوضح أن الشركات ملتزمة بتسليم جميع الطلبات المتعاقد عليها سابقًا دون إقرار أية زيادات سعرية.

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة، أن الفترة الماضية شهدت استبدال العديد من الطلبات على شراء ميكروباص «زيمكس» بمركبات «جولدن دراجون» المزودة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن ميكرباص «جولدن دراجون» انضم لمشروع مبادرة وإحلال مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» في سبتمبر الماضى، والذي يتم توريده من قِبل المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»؛ الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر.

وأعلنت مبادرة إحلال السيارات انتهاء إجراءات تسليم 24 ألفًا و135 وحدة للعملاء، فيما بلغ عدد الطلبات تحت التنفيذ على الموقع الإلكتروني للمبادرة نحو 42 ألفًا و200 عميل، وفق أحدث الإحصاءات حتى نهاية أكتوبر.

واستحوذت شركة نيسان إيجيبت على الحصة الأكبر من إجمالى تسليمات السيارات الموردة لمبادرة الإحلال بواقع 7458 مركبة، تبعتها «الأمل» بنحو 6043 مركبة من علامتي «لادا» و«BYD»، إلى جانب توريد 960 ميكروباص «كينج لونج».

وحلّت «جى بى أوتو غبور» فى المركز الثالث بنحو 6788 وحدة، ثم «المنصور» بتسليم 2300 وحدة من شيفروليه، وتبعتها «المصرية البريطانية» بنحو 486 ميكروباص «زيمكس»، ثم «القصراوى جروب» بعدد 70 وحدة «جولدن دراجون».