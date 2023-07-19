«مبادرة الإحلال» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي «إلنترا HD» و«أكسنت RB»

قدرت أسعار طرازات «إلنترا HD» بقيمة تتراوح بين 604.9 إلى 639.9 ألف جنيه

«مبادرة الإحلال» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي «إلنترا HD» و«أكسنت RB»
أحمد عوض

أحمد عوض

7:30 م, الأربعاء, 19 يوليو 23

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، اليوم، عن الأسعار الجديدة لطرازات هيونداي «إلنترا HD» و«أكسنت RB» المشاركة فى المبادرة، والتى يتم إنتاجهما وتوريدهما من قبل الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو».

يذكر أن «هيونداي» وشيري» كانت حجب أسعار طرازاتها المشاركة فى المبادرة خلال الشهر الماضى.

أسعار هيونداي إلنترا HD في مبادرة الإحلال

حددت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» الأسعار الجديدة لطرازات هيونداي إلنترا HD في مبادرة الإحلال، والتى يتم توريدها عبر 4 فئات بقيمة تتراوح بين 604.9 إلى 639.9 ألف جنيه.

الفئةالسعر
GL604 آلاف و970 جنيهًا
SR614 ألفًا و970 جنيهًا
DAB ABS629 ألفًا و970 جنيهًا
Hig line639 ألفًا و970 جنيهًا

وتنتمى إلنترا HD إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى الأسطوانات “أوتوماتيك”.

أسعار هيونداي أكسنت RB في مبادرة إحلال السيارات

وقدرت أسعار طرازات هيونداي أكسنت RB المشاركة فى مبادرة الإحلال، بقيمة تتراوح بين 484.9 إلى 534.9 ألف جنيه،

الفئةالسعر
GL484 ألفًا و970 جنيهًا
GL SR494 ألفًا و970 جنيهًا
DAB ABS509 آلاف و970 جنيهًا
DAB PLUS524 ألفًا و970 جنيهًا
GL HL534 ألفًا و970 جنيهًا

وتنتمي «أكسنت RB» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أحمد عوض

أحمد عوض

7:30 م, الأربعاء, 19 يوليو 23