«مبادرة الإحلال» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي «إلنترا HD» و«أكسنت RB»

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، اليوم، عن الأسعار الجديدة لطرازات هيونداي «إلنترا HD» و«أكسنت RB» المشاركة فى المبادرة، والتى يتم إنتاجهما وتوريدهما من قبل الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو».

يذكر أن «هيونداي» وشيري» كانت حجب أسعار طرازاتها المشاركة فى المبادرة خلال الشهر الماضى.

أسعار هيونداي إلنترا HD في مبادرة الإحلال

حددت الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو» الأسعار الجديدة لطرازات هيونداي إلنترا HD في مبادرة الإحلال، والتى يتم توريدها عبر 4 فئات بقيمة تتراوح بين 604.9 إلى 639.9 ألف جنيه.

الفئة السعر GL 604 آلاف و970 جنيهًا SR 614 ألفًا و970 جنيهًا DAB ABS 629 ألفًا و970 جنيهًا Hig line 639 ألفًا و970 جنيهًا

وتنتمى إلنترا HD إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى الأسطوانات “أوتوماتيك”.

أسعار هيونداي أكسنت RB في مبادرة إحلال السيارات

وقدرت أسعار طرازات هيونداي أكسنت RB المشاركة فى مبادرة الإحلال، بقيمة تتراوح بين 484.9 إلى 534.9 ألف جنيه،

الفئة السعر GL 484 ألفًا و970 جنيهًا GL SR 494 ألفًا و970 جنيهًا DAB ABS 509 آلاف و970 جنيهًا DAB PLUS 524 ألفًا و970 جنيهًا GL HL 534 ألفًا و970 جنيهًا

وتنتمي «أكسنت RB» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.