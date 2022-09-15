«مبادرة الإحلال» تعرض على العملاء استبدال طرازات أخرى بـ«جرانتا» و«أوبترا»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية، إنه تمت مخاطبة العملاء الذين أبدوا رغبة فى اقتناء لادا جرانتا أو شيفروليه أوبترا؛ لاختيار طرازات أخرى؛ بعد توقف إنتاجهما.

وأضاف أنه تم إرسال رسائل نصية للعملاء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إشعارات على الموقع الإلكترونى لعرض إمكانية تعديل رغباتهم؛ مع التأكيد على أن كافة العملاء الذين حصلوا على موافقة مبدئية من البنوك لتمويل شراء أى من الطرازين؛ سيكون لهم الحق فى الحصول على السيارة بدون أى زيادات لحقت بالمبادرة بعد الحصول عليها.

وأوضح أن التوقف عن إنتاج طرازى لادا جرانتا وشيفروليه أوبترا هو توقف مؤقت ومازالت مشاركة فى المبادرة، ولكن ستبدأ التسليمات من جديد حين تعود للإنتاج.

طارق عوض: تسليم الحاجزين الحاصلين على موافقات بنكية بدون زيادات

طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية

ويعود توقف إنتاج طرازى لادا جرانتا وشيفروليه أوبترا إلى الصعوبات التى يواجهها الوكلاء فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المكونات من جهة والحرب الروسية الأوكرانية من جهة ثانية، والتى ألقت بظلالها على إنتاج لادا الروسية وتوريداتها للمنتجين المحليين بالدول الأخرى.

وحول إمكانية استعراض الطرازات المشاركة فى المبادرة ضمن فعاليات المؤتمر؛ قال عوض إن القرار النهائى يرجع للجهات المنظمة من جهة والشركات التى تنتج الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى من جهة ثانية، مع العلم أن وسائل المواصلات المشاركة فى نقل الضيوف ستكون قاصرة على الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى أو الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن المبادرة عملت على دعم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل عبر إتاحة التسجيل فى المبادرة للمقيمين فى المدينة لاستبدال سياراتهم المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى من بين الطرازات المشاركة فى المبادرة.

وتم ضم مدينة شرم الشيخ الى المبادرة، كما تم إتاحة التسجيل لمواطنيها على الموقع الإلكترونى للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو 2022، وشارك مواطنو المدينة بالفعل وقام البعض باستلام سياراتهم الجديدة خلال شهر أغسطس.

وقال عوض إن أعداد الطلبات على الموقع الإلكترونى بشكل عام بلغت حوالى 39 ألفًا و500 طلب، وتم تخصيص حوالى 22 ألفا و600 وحدة، فيما بلغ عدد السيارات القديمة المخردة حوالى 22 ألفا و300 سيارة.

وتوزعت السيارات الجديدة ما بين الملاكى والتاكسى والميكروباص؛ بواقع 7500 سيارة من نيسان و5480 من لادا وبى واى دى، و2220 من شيفرليه، و1930 من هونداى، و2465 وحدة من شيرى تيجو، و1465 لشيرى أريزو، و835 ميكروباص من كينج لونج، و705 وحدات من ميكروباص زيمكس.

تتوزع الوحدات المخردة؛ بواقع 20 ألفًا و265 وحدة ملاكى، وحوالى 720 وحدة تاكسى، وحوالى 1315 وحدة من الميكروباص، وتوزع العدد الإجمالى على ساحات التخريد؛ لتتصدر ساحة القاهرة الكبرى القائمة بواقع 19 ألفًا و910 سيارات، ثم الإسكندرية بعدد 1370، وبورسعيد بواقع 320 وحدة، والسويس بواقع 300 سيارة والبحر الأحمر بنحو 290 مركبة، وشرم الشيخ بعدد 10 وحدات.

وأوضح أن الحافز الأخضر بلغ نحو 535 مليون جنيه حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر 2022.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7٫1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفى حالة الميكروباص %25 بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وتم ضم محافظتى الأقصر وأسوان إلى المبادرة مع منتصف شهر أبريل 2022، وتم إتاحة التسجيل لمواطنى المحافظتين على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وجارٍ الانتهاء من تجهيز ساحات التخريد بهما لاستقبال السارات القديمة خلال الأيام القادمة.