«مبادرة الإحلال» تطالب وكلاء السيارات بإعادة تقييم التسعير

كشف مصدر مسئول فى مبادرة إحلال السيارات، عن إجراء مباحثات مع بعض شركات السيارات، من بينها «نيسان مصر، والقصراوى جروب» بشأن إعادة تقييم وتسعير طرازاتها المنتجة والموردة للمبادرة، وذلك بما لا يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستهلكين.

وأضاف المصدر أن المبادرة فضلت حجب أسعار بعض السيارات المشاركة فى المشروع، ومن بينها «صنى ، وسنترا» خلال ديسمبر الحالي، وذلك بسبب الزيادات السعرية التى كانت ستقرها شركة «نيسان موتور إيجيبت» جراء ارتفاع التكلفة وتذبذب أسعار الصرف، موضحًا أن الأخيرة كانت تنوى رفع أسعار طرازاتها بمبالغ مالية كبيرة، إلا أن «إحلال المركبات» طالبتها بمراجعة آليات التسعير والحد من الزيادات المقترحة على طرازاتها.

موردون يرجئون إصدار موافقات طلبات الإنتاج

وأشار إلى أن بعض شركات السيارات أخطرت المبادرة بإرجاء موافقات الطلبات الخاصة بعمليات إنتاج وتوريد طرازاتهم، نظرًا لعدم قدرتها على احتساب التكلفة النهائية فى ظل تذبذب أسعار الصرف خلال الوقت الراهن، فضلًا عن عدم انتظام عمليات التصنيع جراء تباطؤ سلاسل الإمداد من مكونات الإنتاج، والتى من أبرزها طرزات «لادا جرانتا، وشيفروليه أوبترا، وميكروباص زميكس».

كانت مبادرة إحلال السيارات أعلنت فى وقت سابق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عن وقف تلقى الطلبات على شراء طرازات «لادا جرانتا، وميكروباص زيميكس» بسبب عدم انتظام عمليات التصنيع نتيجة نقص مكونات الإنتاج لدى الوكلاء المحليين.

ضم موديلات 2003 بداية من العام الجديد

فى سياق آخر، كشف المصدر عن استعداد مبادرة إحلال السيارات للإعلان أوائل العام المقبل عن ضم موديلات 2003 ضمن الطرازات المسموح لها بعمليات إحلال وتجديد المركبات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، علاوة على إضافة بعض المحافظات الجديدة المستفيدة من للمشروع، بعد الانتهاء من جاهزية ساحات التخريد المخصصة لعمليات الإحلال لكل منطقة على حدة.

وتطرق للحديث عن أنه تم نقل تبعية أقساط مبادرة إحلال السيارات من البنك المركزى إلى وزارة المالية بداية من الشهر الحالي، على أن تقوم الأخيرة بتدبير المبالغ المالية الخاصة بعمليات شراء المركبات بأنظمة برامج التقسيط لصالح لشركات السيارات والتى تقدر بحوالى %3 وفقًا للوائح والبنود التى حددها القانون.

كانت مبادرة إحلال السيارات أعلنت فى وقت سابق، عن ضم 5 محافظات جديدة وهى “الإسماعيلية وسوهاج والشرقية وبنى سويف والبحيرة” على أن يتم إدراجها ضمن المناطق الجغرافية المسموح لها بتلقى طلبات عمليات الإحلال خلال الفترة المقبلة.

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، إضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

أحمد عوض