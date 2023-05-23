«مبادرة الإحلال»: تخصيص 1914 «ميكروباص» للعملاء

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مبادرة إحلال السيارات، عن إجمالى عدد الطلبات التى تخصيصها من مركبات النقل الجماعي “الميكروباص”، العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي، لتصل إلى 1914 مركبة، منذ بدء إطلاق المبادرة في يناير 2021 حتى الآن.

وأوضحت المبادرة أن العلامة الصينية «كينج لونج» جاءت فى صدارة ماركات النقل الجماعي الأكثر طلبًا على مركبات «الميكروباص» بإجمالى نحو 1294 وحدة.

فى المقابل، اقتنصت «زميكس» المرتبة الثانية بنحو 498 “ميكروباص”، رغم توقفها عن عمليات الإنتاج والتوريدات لعدة أشهر.

وحلّت «كينج لونج» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر تخصيصًا وتوريدًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» بإجمالى 122 وحدة.

يُذكَر أنه العلامة الصينية «جولدن دراجون» انضمت رسميًّا لمبادرة “إحلال السيارات”، في سبتمبر 2022.

«مبادرة الإحلال»: 8.8 ألف سيارة تترقب انتظار موافقة شركات السيارات

وأعلنت مبادرة الإحلال إجمالى عدد الطلبات المبدئية المنتظر البتّ فيها من قِبل شركات السيارات لتصل إلى 8 آلاف و877 مركبة من مختلف العلامات التجارية.

ووفقًا لـ«مبادرة الإحلال»، تصدّرت «هيونداي» قائمة العلامات التجارية الأكثر في انتظار عدد الموافقات المبدئية على إنتاج وتوريد المركبات، بإجمالى نحو 4 آلاف و169 وحدة، موزعة كالتالى، 2223 من طراز «إلنترا HD»، و1946 سيارة لـ«أكسنت RB».

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بنحو 3 آلاف و993 سيارة؛ بواقع 2431 مركبة من طراز «تيجو 3» و1562 وحدة لـ«أريزو 5».

وتمركزت «BYD» فى المرتبة الثالثة بقائمة ماركات السيارات الأكثر في عدد الموافقات المنتظر البتّ بها من قِبل شركات السيارات المقرر توريدها لعملاء “مبادرة الإحلال”، مسجلة نحو 715 مركبة.

يُذكر أن مبادرة الإحلال أعلنت، فى وقت سابق، وقف تلقّي طلبات تنفيذ عمليات الإحلال وشراء سيارات «نيسان» و«لادا» مؤقتًا، لأسباب تتعلق بعدم قدرة الشركات المحلية على الاستمرارية فى عمليات الإنتاج وتوريد الكميات المطلوبة.

وتوضح البيانات التالية حصر الأعداد والكميات التى تم تخصيصها وتوريدها لمبادرة الإحلال، بالإضافة إلى الطلبات التى تترقب الحصول على الموافقات المبدئية من قِبل شركات السيارات: