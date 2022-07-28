«مبادرة الإحلال» تترقب موافقة شركات السيارات على 8500 عميل

تترقب مبادرة إحلال السيارات القديمة موافقة وكلاء العلامات التجارية المشاركة بها على نحو 8500 طلب، كما تنتظر بت القطاع المصرفى فى طلبات نحو 1500 عميل، وفق أحدث إحصاء حتى أمس الأربعاء.

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، أن ارتفاع أعداد الطلبات لدى الشركات يعود إلى نقص المعروض من الطرازات المشاركة فى المبادرة على خلفية التحديات التى يواجهها القطاع عالميا ومحليا؛ وأبرزها نقص المكونات.

ولفت إلى أن أعداد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكترونى للمبادرة بلغ حوالى 40 ألفا، مضيفا أنه تم حتى نهاية يوم عمل أمس الأربعاء تخصيص حوالى 21.3 ألف سيارة؛ موزعة ما بين ملاكى وتاكسى وميكروباص؛ منها حوالى 7825 وحدة للعلامة الصينية شيرى لتحل فى المركز الأول بين أكثر العلامات التجارية تسليما للسيارات.

«شيرى» تتصدر التسليمات.. و«نيسان» فى المركز الثانى

وتوزع نصيب «شيرى» بين «إنفى» بواقع 6050 سيارة، و«تيجو» بعدد 1775 وحدة، وتبعتها العلامة اليابانية «نيسان» بتسليمات بلغت 7400 مركبة، ثم 5900 من العلامتين «لادا» و«بى واى دى» -التابعتين لشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات.

وحلت شيفروليه فى المركز الرابع بعدد 1800 وحدة، وتبعتها هيونداى بواقع 1450 سيارة، وتوزع العدد المتبقى بين ماركات الميكروباص بواقع 650 مركبة من ميكروباص كينج لونج، و495 من زيمكس.

وأشار عوض إلى أن السيارات القديمة المخردة بلغت حوالى 21100 مركبة، بواقع 17250 ملاكى، وحوالى 2375 تاكسى، وحوالى 1475 ميكروباص موزعة على ساحات التخريد؛ التى تشمل القاهرة الكبرى بعدد 18765 وحدة، والإسكندرية 1300، والسويس نحو 355، والبحر الأحمر 340، وبورسعيد 330.

وأضاف عوض أن البنوك موّلت شراء السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين فى نظام التقسيط بحوالى 8 مليارات جنيه؛ موضحا أن الحافز الأخضر بلغ 495 مليون جنيه حتى الأسبوع الثالث من يوليو الجاري؛ مع العلم أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولي، خصصت منها 2.1 مليار للعام المالى 2022/2021.

ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألفا، وللميكروباص %25 بحد أقصى 65 ألفا.