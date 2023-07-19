مبادرة الإحلال تبحث مع «نيسان» استئناف إنتاج وتوريد طرازات «صني» و«سنترا»

عقدت إدارة مبادرة إحلال السيارات اجتماعًا مع شركة «نيسان مصر»، خلال الأيام الماضية، لبحث استنئاف عمليات إنتاج وتوريد طرازاتها، ضمن المبادرة الرئاسية المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

يُذكَر أن شركة «نيسان مصر» كانت قد توقفت مؤقتًا عن إنتاج وتوريد طرازاتها لصالح مبادرة إحلال السيارات، بالإضافة إلى حجب قوائم أسعار سيارات «صني» و«سنترا» المشاركة فى المبادرة منذ ديسمبر الماضى.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إن الاجتماع الذي عقد بين الإدارة المشرفة على مبادرة إحلال السيارات وشركة «نيسان مصر» جاء في إطار تناول المباحثات حول استنئناف عمليات إنتاج وتوريد طرازاتها لمشروع مبادرة الإحلال خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الإدارة المختصة بمبادرة إحلال السيارات ناقشت على هامش الاجتماع الذى عقدته مع «نيسان مصر» آليات التسعير الخاصة بطرازاتها المنتجة والمورَّدة ضمن المشروع، خاصة بعد ارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد من قبل إدارة المبادرة بتقديم السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي بأسعار مخفضة للعملاء الراغبين على تنفيذ برنامج إحلال المركبات.

وأكدت أنه يجرى حاليًّا دراسة بعض النقاط النهائية المتعلقة بآليات التسعير والخطط الإنتاجية لـ«نيسان» والتى من المرتقب إعادة تلقي الطلبات على شراء طرازات العلامة اليابانية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة الإحلال خلال الأيام المقبلة.

وتشارك شركة «نيسان مصر» فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال إنتاج وتوريد طرازين هما «صني» و«سنترا» المزوَّدان بأنظمة تشغيل الوقود المزودج “بنزين- غاز طبيعي”.

وتزو طرازات «نيسان صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

فيما تدعم «سنترا» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قرها 118 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

يُذكر أن مبادرة إحلال السيارات أعلنت، فى وقت سابق، تسليم ما يقرب من 27.2 ألف مركبة للعملاء الذين أقبلوا على برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك منذ بدء تفعيل المبادرة حتى منتصف الشهر الحالى.

وأوضحت المبادرة أن إجمالى عدد الطرازات التى سيتم تخصيصها للعملاء، خلال الشهر المقبل، تبلغ نحو 400 مركبة لمختلف الماركات التجارية المشاركة ضمن المبادرة.